Mondiali nuoto, Federica Pellegrini: dal record a rischio alla voci sulla gravidanza

Foto su presunta gravidanza fanno imbestialire la Divina: Mi sembra insopportabile, perché si parte sempre da un presupposto fisico che non tollero

26-07-2023 10:18

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

I Mondiali di nuoto in Giappone visti dagli occhi di Federica Pellegrini. La Divina ha abbandonato la vasca, eppure è più che mai protagonista – anche se non fisicamente – a Fukuoka. Già, è il momento della verità nei 200 stile libero femminili. E il suo record di 1’52″98 stabilito a Roma 2009 è a forte rischio. “Ma io, dopo 14 anni, sono pronta – ha confessato in un’intervista a ‘La Repubblica’ -. Dispiace ma ci sta”.

Ecco chi insidia il record di Federica Pellegrini

Il pericolo numero uno è rappresentato dalla 22enne australiana Ariarne Titmus, che già due anni fa era andata ad un passo dal battere il primato stabilito da Fede (non ci riuscì per soli 11 centesimi). “Me lo aspetto – dice la 34enne campionessa di Mirano -. E poi mi piace che cada nello stesso momento in cui è caduto per mano di Marchand l’ultimo di Phelps, nei 400 misti. Se riesce a farlo come penso, chapeau”. Sportività, ecco una delle caratteristiche che contraddistingue un fuoriclasse da un ottimo atleta.

Niente Giappone per Pellegrini, ma non perde una gara

La Divina ha spiegato i motivi per cui ha preferito non recarsi in Giappone per assistere da vicino ai Mondiali. “Se Matteo (si riferisce a Giunta, suo marito nonché ex allenatore) fosse stato convocato, avrei fatto un salto, anche perché il Giappone mi piace tantissimo. Ma così non avrebbe avuto senso. Seguo le gare ogni pomeriggio: siamo partiti benissimo”.

Da Ceccon a Quadarella: il commento di Fede

“Da Thomas Ceccon so che ci si aspettava l’oro, ma da ex atleta capisco benissimo i cinque centesimi – dice la Pellegrini -. Mi è piaciuta tanto Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi ha fatto una gara con le unghie e con i denti. Paltrinieri? Bisogna vedere la finale, anche se l’australiano Shorts sembra imbattibile”.

Federica Pellegrini e le voci sulla sua presunta gravidanza

Negli ultimi giorni non si contano sul web foto e articoli che raccontano della sua presunta gravidanza. Il gossip rimbalza di bacheca in bacheca mostrando gli scatti al mare col marito che mettono in evidenza quello che viene definito un pancino sospetto. Ma Fede non ci sta: “Mi sembra insopportabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”.