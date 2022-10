12-10-2022 19:41

L’Italvolley di Davide Mazzanti cerca la finale mondiale. Il sogno, oltre la medaglia del metallo più pregiato, è proprio quello. Prima però la formazione azzurra, un anno fa campione d’Europa, deve battere giovedì sera il Brasile. Un match, arrivati a questo punto, non semplice anche perché nella seconda fase è arrivata contro le sudamericane l‘unica sconfitta dell’avventura azzurra.

Italia ora il Brasile: attenzione agli spettri del passato

Sarà il Brasile l’avversario dell’Italia nella semifinale del Campionato Mondiale femminile 2022. Le azzurre scenderanno in campo giovedì sera alle ore 2o. La formazione di Mazzanti è reduce dalla vittoria sulla Cina per 3 set a 1. Le avversarie, invece, sotto 2 a 0 sono riuscite a battere il Giappone al the break. Italia e Brasile si sono già affrontate in questo torneo, ovvero nella seconda fase di Rotterdam, quando il Brasile è riuscito a imporsi per 3-2 e a infliggere l’unica sconfitta del torneo. L’altro precedente stagionale è la finale della Volleyball Nations League: ad Ankara vittoria per le ragazze di Mazzanti 3-0. La formazione azzurra dovrà essere precisa a muro e in ricezione e contare non solo sugli attacchi di Egonu ma su una prestazione corale. Le brasiliane si affideranno a Gabi vera trascinatrice di questa squadra che nel match contro il Giappone ha messo a referto 25 punti.

Mondiali di Volley: il titolo manca da 20 anni

Nel 2018 le azzurre sono andate vicine al titolo Mondale, perdendo però la finale contro la Serbia e mancando il titolo. Solo nel 2004 in Germania la Nazionale italiana femminile riuscì a compiere l’impresa battendo nell’ultimo atto nella manifestazione gli Stati Uniti. Un successo che per il momento rimane un unicum. Di certo, come quattro anni fa, dettaglio non da poco, le azzurre sono tra le quattro migliori al Mondo. Ora manca solo l’ultimo step. Monica De Gennaro, parlando a Repubblica, ha detto chiaramente come l’obiettivo sia l’oro: sognare non costa.

Le parole di Davide Mazzanti

Davide Mazzanti, che era alla guida dell’Italia anche durante l’Olimpiade di Tokyo, si è detto soddisfatto del percorso fatto. Lo scorso anno le sue ragazze si sono laureate campionesse d’Europa e ora il traguardo mondiale è a un passo. “Le sensazioni che provo sono positive; siamo tutti molto felici di essere arrivati qui, che poi è il traguardo che volevamo; domani ce la vedremo con il Brasile, squadra che conosciamo molto bene e che abbiamo già incontrato spesso quest’anno. Non vediamo l’ora di scendere in campo e affrontare nuovamente questo Brasile contro il quale abbiamo perso e che proprio per questo motivo abbiamo voglia di affrontare nuovamente. Sono delle avversarie di primissimo livello e giocheremo contro in una semifinale mondiale quindi credo che non possa esserci occasione migliorare per giocare contro di loro. Rispetto alla gara precedente dovremo migliorare nel cambio palla, ma ci sono tante cose che abbiamo già analizzato e che da qui a domani continueremo a correggere per farci trovare pronti. Di Ze Roberto apprezzo il coraggio di prendere decisioni importanti nei momenti topici. Anche ieri, ad esempio, sotto 2-0 è stato davvero bravo a cambiare la squadra e a ribaltare la partita con un assetto completamento nuovo. Le sue squadre hanno poi la grande capacità di rimanere sempre in partita e di giocare con grande continuità. A tal riguardo ricordo le Olimpiadi di Pechino quando la sua squadra mi rimase impressa“.