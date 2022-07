Mondiali Eugene: Jacobs in semifinale, ma fisicamente non ci siamo

16-07-2022 08:41

Il doppio campione olimpico a Tokyo 2020 Marcell Jacobs conquista serenamente la semifinale al Mondiale di Eugene con un tranquillo 10.04, senza forzare, ma gli aspetti positivi potrebbero fermarsi qui.

Per Jacobs si tratta del season high, e non è così male considerando che su questa distanza, i 100 metri, è solamente la terza uscita in tutto l’anno. Jacobs si qualifica per la semifinale col decimo tempo complessivo nelle batterie. Oblique Seville (9.93, terza miglior prestazione di giornata) vince la batteria di Marcell.

I 10 secondi di Marcell Jacobs in batteria. Col vincitore non c’è storia, ma almeno rompe il ghiaccio

Jacobs ha un buono scatto ma si capisce quasi immediatamente che il 21enne originario dei caraibi Oblique Seville sta facendo una gara a se. Jacobs fisicamente è molto lontano dall’essere al top della condizione, permettendosi anche di rallentare tantissimo negli ultimi cinque metri della batteria, probabilmente per preservare il più possibile il proprio stato di salute.

Jacobs riesce comunque a mettersi dietro il giapponese Sakai (10.12) e il vice-campione europeo Reece Prescod, primo degli esclusi (10.15). Nessun problema invece a controllare il tedesco Wagner e il cubano Rengifo Montoya (10.21 per entrambi), fanalino di coda Dorian Keletela (10.52).

Non è ancora arrivato il tempone che tutti si aspettano, ovvero sotto i 10 secondi, e ci sono stati già molti atleti in grado di scendere sotto questo tempo. Nel frattempo il 10.04 vale il miglior tempo di un azzurro nella gara regina durante un Mondiale, tre centesimi più veloce rispetto al Marcell di tre anni fa in semifinale a Doha e di Tortu nell’atto finale di quella stessa serata.

Marcell dopo la sua batteria: “Mi sento male, ma ci provo”

Lo sappiamo ormai che Marcell Jacobs, fisicamente, sta incontrando moltissimi problemi nel corso di questa stagione. Questo però non è mai stato una scusa per il doppio oro olimpico, che nonostante le condizioni ci proverà in ogni caso.

Queste le sue parole, pronunciate ai microfoni RAI e riprese da Eurosport:

“Come sto? Male. Non sto molto bene, dopo questa batteria mi sento ancora peggio, tuttavia mi butto e come va, va. Sono abituato ad un altro me. Sfortunatamente questa stagione outdoor non sta andando nel migliore dei modi, però stiamo pensando a fare una gara alla volta, un passo alla volta. Il primo turno lo abbiamo passato, intanto”.

Tecnicamente invece il Jacobs non è così severo con se stesso:

“Mi è piaciuto il tempo di reazione dato che è il più bello che abbia mai fatto, però non ero in grado di avanzare. Quando hai un po’ di problemi che ti bloccano nel movimento che deve essere quello della corsa, si fa difficile a fare avanzamento, però passerò tutto il tempo in fisioterapia per fare in modo che in semifinale riesca a trovarlo”.

Delusione per un altro italiano in gara, Chituru Ali: solamente 10.40 nella prima frazione per il 23enne originario di Como, sesto al traguardo e davvero lontano dalla qualificazione in semifinale.

Mondiali Eugene, i migliori 10 delle batterie dei 100 metri

Questi sono i tempi dei migliori 10 atleti delle qualificazioni alle semifinali:

1. F. KERLEY (USA) 9″79

2. T. BROMELL (USA) 9″89

3. O. SEVILLE (JAM) 9″93

4. L. TEBOGO (BOT) 9″94 (WJR)

5. Z. HUGHES (GBR) 9″97

6. A.H. SANI BROWN (JPN) 9″98

7. E. MATADI (LBR) 9″99

8. F. ASHE (NIG) 10″00

9. A. CISSÉ (CIV) 10″02

10. M. JACOBS (ITA) 10″04

La semifinale è prevista questa notte, verso le 03.00 del mattino. Jacobs partirà dalla corsia quattro e dovrà giocarsela ancora contro Oblique Seville. In più se la vedrà con il neoprimatista juniores Tebogo (9.94) e lo statunitense Bracy (personale di 9.85). Attenzione pure all’atleta del Kenya Omanyala e al nigeriano Ashe, imprevedibili e capaci di vincere.