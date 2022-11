27-11-2022 10:33

A conti fatti, il vero fenomeno dei Mondiali è lui: Kylian Mbappé. Ronaldo ha segnato solo su rigore, Messi si è svegliato col Messico dopo un esordio da incubo, Neymar è alle prese coi problemi alla caviglia che lo terranno fuori dal campo per (almeno) un paio di gare. Mbappé no, lui alle grandi occasioni non stecca mai, dall’inizio alla fine. Autentico trascinatore della Francia, già capocannoniere con tre reti in due partite, stesso score dell’ecuadoriano Valencia.

Mbappé ai Mondiali: impatto devastante

Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha timbrato il cartellino contro l’Australia, con una rete nel 4-1 alla nazionale gialloverde, e soprattutto ha firmato praticamente da solo il successo sulla Danimarca (2-1), che ha proiettato i Bleus di Deschamps agli ottavi di finale. Due gol diverse, entrambe di pregevole fattura. La prima dopo una pirotecnica combinazione veloce con Theo Hernandez sulla sinistra, la seconda d’astuzia dopo essere scattato sul filo del fuorigioco, proprio nei minuti finali dell’incontro.

Mondiali, per Mbappé ora c’è la Tunisia

Il prossimo appuntamento, per Mbappé e la Francia, è fissato per mercoledì alle 16 contro la Tunisia. Il pass per il prossimo turno è in cassaforte, c’è solo da certificare il primo posto nel girone. Probabile che Deschamps attui un saggio turnover, che però non riguarderà la stella del Psg. Lui in campo ci andrà sempre, perché è l’unico calciatore realmente insostituibile della sua nazionale. Che ha dovuto rinunciare a Benzema, a Lucas Hernandez, prima ancora a Maignan, Kimpembe, Mendy, Pogba, Kantém Nkunku. Tutti rimpiazzati, in un modo o nell’altro. Dovesse fermarsi Mbappé, sarebbero invece guai seri.

Mbappè, le curiosità sulla stella di Francia

Sono diverse le curiosità, grandi e piccole, sul conto di Mbappé. Ne abbiamo scelte cinque, riguardanti famiglia, l’idolo da bambino, i soprannomi, lo stipendio e la dieta.