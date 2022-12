04-12-2022 21:56

Finisce in goleada: Inghilterra-Senegal 3-0, Leoni (di Gran Bretagna) ai quarti dei Mondiali contro la Francia. Non c’è storia a Lusail e se si sblocca anche Kane il discorso per l‘Inghilterra comincia a farsi interessante. Dopo tre partite a digiuno anche il centravanti del Tottenham, uno degli attaccanti più attesi in Qatar, s’iscrive alla cooperativa del gol. Sua la rete che, di fatto, chiude la partita un attimo prima dell’intervallo, il 2-0 che spegne pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi il sogno dei Leoni di Teranga di recuperare la rete messa a segno da Henderson. Nella ripresa arriverà anche la rete del 3-0 di Saka, punteggio forse troppo severo per la nazionale di Cissé, protagonista di un ottimo avvio ma poi letteralmente sparita dal campo. Southgate, invece, può godersi la crescita delle sue stelle e stelline. Accanto al leader ritrovato, Kane, brillano infatti Bellingham, autore di una prestazione superba, e gli stessi Foden e Saka.

Mondiali: Inghilterra-Senegal, le pagelle degli inglesi

Pickford 6,5 Provvidenziale su Dia, attento anche in altre circostanze.

Walker 6 Si limita quasi esclusivamente alla fase difensiva, svolgendo il compitino.

Stones 6,5 Rischia un rigore nel primo tempo, ma riesce a chiudere su Ciss (dal 32′ st Dier sv).

Maguire 6 Se la cava con esperienza, nonostante qualche impaccio di troppo.

Shaw 6,5 Rispetto a Walker spinge e si propone di più, sfiorando anche il gol.

Henderson 7,5 Si fa trovare pronto al posto giusto e al momento giusto, firmando l'1-0 (dal 37′ st Phillips sv).

Rice 6 Dovrebbe illuminare il gioco, lo fa soltanto a sprazzi, preda del pressing asfissiante avversario.

Bellingham 8 Suo l'assist per il gol del vantaggio di Henderson, ma non solo: i suoi inserimenti tagliano in due il Senegal (dal 32′ st Mount sv).

Saka 6,5 Litiga con i giocatori del Senegal, poi trova il gol del 3-0 qualche minuto prima di uscire ( dal 20′ st Grealish 6 Una mezz'oretta in campo senza troppi squilli).

Kane 6,5 Finalmente si sblocca. Prima si divora un gol, poi non perdona Mendy un attimo prima dell'intervallo.

Foden 6,5 Illumina una prestazione altalenante coi tocco delizioso per il raddoppio di Kane e per il tris di Saka (dal 20′ st Rashford 6 Dà modo a Foden di rifiatare).

Mondiali: Inghilterra-Senegal, le pagelle dei senegalesi

E. Mendy 5 ,5 Incolpevole sui gol, evita guai peggiori e non compie miracoli.

Sabaly 5,5 Qualche errore di misura che ne macchia una prova generosa.

Koulibaly 5,5 Il 'Comandante' ci mette una pezza in diverse circostanze, poi subisce 'tunnel' da Foden nell'azione del 3-0.

Diallo 5 Meno efficace del solito, si perde in diverse circostanze tipo quando regala un corner agli inglesi.

Jakobs 6 Tra i migliori dei suoi. Sforna cross dalla sinistra a ripetizione, che non trovano sponde (dal 39′ st Ballo-Touré sv).

Ciss 5 Perde in modo sanguinoso il pallone che dà il via all'azione del 2-0 inglese ( dal 1′ st Gueye 5,5 Non riesce a scuotere i compagni).

N. Mendy 5,5 Finisce nelle inquadrature più per le mini-risse con Saka che per le sue azioni.

Diatta 5,5 Tanto fumo e poco arrosto sulla corsia di destra dell'attacco senegalese ( dal 1′ st P. Sarr 5 Riesce addirittura a far rimpiangere il compagno sostituito).

Ndiaye 5,5 Non tira mai in porta, la sua partita finisce dopo appena un tempo ( dal 1′ st Dieng 5 Nessun lampo in una partita di fatto segnata).

I. Sarr 6 Ingaggia un bel duello con Saka e Walker, a cui crea non poche apprensioni. Ma solo nel primo tempo.

Dia 6,5 Pickford gli dice di no sullo 0-0, quando riesce in più circostanze ad affacciarsi in zona pericolosa. Cissé gli cambia ruolo e poi lo sostituisce (dal 27′ st Diedhiou sv).

