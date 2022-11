29-11-2022 18:26

Giornalista professionista, collaboratore di testate sportive prestigiosissime, ha scritto anche per agenzie di agenzie stampa, quotidiani e siti web. Per Virgilio Sport scrive di calcio e calciomercato, ma è un grandissimo esperto di pallanuoto: oltre ad essere stato un giocatore di Serie A2 e B, dirige un portale specializzato e cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo

Da quando ha lasciato il Napoli per il Chelsea Kalidou Koulibaly non ha assaporato molti momenti felici. Per sua fortuna, però, in questa stagione il difensore può consolarsi con il Senegal, qualificato grazie a un suo gol agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il gol contro l’Ecuador – il primo con la maglia del Senegal – è stato festeggiato sui social network anche dai tifosi del Napoli, ancora affezionati al loro ex giocatore.

Mondiali Qatar 2022: Koulibaly salva il Senegal

Il Senegal ha giocato un’ottima partita contro l’Ecuador, i Leoni del Teranga, che avevano bisogno di una vittoria per guadagnare il secondo posto del girone A, parevano in totale controllo della gara fino al gol dell’1-1 segnato dagli avversari con Moises Caicedo.

L’1-1 è però durato appena 3’: sugli sviluppi di un calcio di punizione Koulibaly ha trovato la volée vincente per la rete del definitivo 2-1. KK ha festeggiato a lungo, correndo per 60 metri e portandosi la mano all’orecchio per invitare i propri tifosi a farsi sentire.

Mondiali Qatar 2022: la prima volta di Koulibaly col Senegal

D’altra parte il gol all’Ecuador aveva per lui un doppio valore: oltre a valere la qualificazione agli ottavi, il gol del 2-1 è stato il primo di Koulibaly con la propria nazionale. In ben 65 partite giocate col Senegal, infatti, KK non era mai andato in rete, un dato piuttosto singolare per un centrale difensivo che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere piuttosto efficace in area avversaria: con la maglia del Napoli Koulibaly ha segnato 14 reti ed anche col Chelsea ha già trovato il suo primo gol in Premier League.

La rete di Koulibaly ha inoltre permesso al Senegal di riscattare l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018, quando la nazionale africana venne eliminata con 4 punti nel girone con Polonia, Giappone e Colombia a causa della differenza reti.

Mondiali Qatar 2022: Koulibaly-gol, Napoli esulta con il Senegal

Durante e dopo la partita, i tifosi del Napoli si sono congratulati con Koulibaly sui social network per il gol e la qualificazione agli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022, dimostrando di essere ancora molto legati al loro ex difensore. In tanti hanno sottolineato la prova di Koulibaly e anche la sua abilità tecnica in occasione del tiro al volo che ha regalato i 3 punti al Senegal.

“Sul gol di Koulibaly ho esultato. Questione di gratitudine”, ammette su Twitter Alessio, non il solo a gioire per la vittoria del Senegal. “Leader, bomber, simbolo del Senegal: grande Koulibaly”, aggiunge Roberto. “KK on fire! Avanti Senegal, Napoli tifa per voi”, commenta Antonio. “Viva viva ‘o Senegal”, canta Paolo, citando un brano di Pino Daniele. Infine FrancoO celebra Koulibaly: “Non poteva che segnare lui il gol decisivo per il suo Senegal”.