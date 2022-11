29-11-2022 17:54

È una partita dei Mondiali, ma sembra più un allenamento. Novanta minuti di attacco contro difesa, l’Olanda a spingere al piccolo trotto e il Qatar a contenere per limitare il più possibile i danni. Missione compiuta per entrambe. Olanda-Qatar finisce infatti 2-0 e la nazionale di Van Gaal chiude il girone A al primo posto. Spettacolo soporifero, con 60mila silenti sulle tribune dello stadio gioiello e la coppia Bizzotto-Adani che sembra quasi commentare sottovoce per non disturbare gli spettatori nella pennichella pomeridiana.

Mondiali, è subito polemica: perché Olanda-Qatar su Rai 1?

Non è neppure cominciata la partita che già iniziano le polemiche sui social. Molti utenti non condividono la scelta della Rai di riservare alla rete ammiraglia la diretta di Olanda-Qatar e di dirottare su Rai Sport lo spareggio qualificazione Senegal-Ecuador. “Ma non è più interessante Ecuador-Senegal di Olanda-Qatar?”, scrive un fan. “Incredibile scelta Rai1 Olanda…..”, un altro commento. “Ma non potevano fare tipo una diretta goal? Questa partita è deprimente”, è una proposta destinata a non essere raccolta. “Almeno Senegal ed Ecuador lottano per qualcosa, qui c’è una squadra che gioca solo perché deve farlo e un’altra che cerca di non farsi rifilare troppi palloni”, il Tweet di Giulio.

Mondiali, Olanda-Qatar: la partita vista da Adani

Curiosità per il commento tecnico di Adani, che però stavolta non s’esalta come per Argentina-Messico o Uruguay-Portogallo. “Non ho sentito Adani urlare come un pazzo sui gol dell’Olanda. Come mai?”, chiede Ant. “Adani che al gol di Gakpo inneggia in diretta la qualità, la raffinatezza come Cassano non solo ci sta trollando tutti, ma già che c’è fa pubblicità nemmeno troppo occulta al suo piccolo club di peracottari”, è il pensiero malizioso di un utente. Un altro si schiera nel derby tra seconde voci: “Stramaccioni molto meglio di Adani“. Greco fa una battuta: “Secondo me il problema di Adani è che pensa di fare il Federico Buffa ma ha il vocabolario di Cassano“.

Mondiali, non c’è partita tra Olanda e Qatar: gap enorme

La partita, d’altro canto, non riserva troppe emozioni. Il dominio olandese è quasi imbarazzante. Marco Azzi di Repubblica esalta l’autore del primo gol: “Finora la stella emergente della QatarWorldCup2022 è (secondo me) Gakpo“. Sarcastico il commento di un tifoso della Juve: “La mossa vincente dell’Olanda è stata tenere fuori De Ligt“. Un altro, dopo il raddoppio di De Jong, chiede: “Tutto troppo facile per l‘Olanda, ma come c’è finito il Qatar ai Mondiali? Ah già”. Mentre Stefano aggiunge: “Solo io ho l’impressione che se solo l’Olanda decide di accelerare, può andare in gol come e quando vuole?”.