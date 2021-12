Mondiali, Italia: i social si aggrappano a una nuova speranza

02-12-2021 10:22

AAA attaccante cercasi. La nazionale di Mancini è alla ricerca di un attaccante in grado di risolvere i problemi. Già nel corso degli Europei, gli azzurri avevano denotato l’assenza di un giocatore in grado di sobbarcarsi il peso dell’attacco. Ciro Immobile è un grandissimo attaccante, i suoi numeri nel campionato italiano con la maglia della Lazio sono incredibili ma con la maglia della nazionale, il giocatore ha avuto maggiori difficoltà.

Discorso analogo va fatto anche per Belotti, l’attaccante del Torino ha avuto un calo di rendimento negli ultimi mesi e sembra non rappresentare la soluzione giusto. Mancini intanto lavora e studia per costruire l’Italia che deve centrare la qualificazione ai Mondiali del Qatar. Il commissario tecnico cerca delle nuove opzioni e guarda al campionato per dei “suggerimenti”.

Scamacca fa sognare i tifosi dell’Italia

Una possibilità per Roberto Mancini arriva ora dal Sassuolo e in particolare da Gianluca Scamacca. L’attaccante, dopo aver affondato il Milan, ha messo il freno anche al Napoli dimostrando una crescita straordinaria. A lanciare la sua qualificazione verso i playoff qualificazione è il giornalista Giovanni Capuano che scrive: “Tre mesi di Scamacca così a marzo ha la sua carta segreta da giocare”. Un’opzione che i tifosi della nazionale prendono in considerazione: “Scamacca, Dimarco e Darmian. Quando non hai nessuno in attacco e Pamieri e Di Lorenzo come terzini queste sono convocazioni obbligate”.

Ma ci sono anche tanti tifosi che restano in dubbio su questa possibilità: “Lo dicevate anche lo scorso anno quando fece le fiamme a Genova un mese e mezzo. Poi sempre Immobile ha giocato”. E ancora: “Tre mesi sono tanti”. Mentre Adelio fa notare: “E i mitici Raspadori e Kean? Già li abbiamo accontonati? Mi sembrava di aver letto fossero il futuro”. Mentre c’è chi pensa anche al mercato: “Speriamo di no, altrimenti quel lucido di Carnevali aumenta il prezzo a 60 milioni”.

