Si chiude la fase a gironi dei Mondiali con le terze partite del calendario. Tocca al Girone E quello che comprende Spagna, Germana, Giappone, Costa Rica. La situazione per la Germania è veramente critica, ma molto meno drammatica di quanto sembri.

Situazione in classifica nel Girone E

In questo momento la classifica vede in testa Spagna e Giappone con 4 punti, Costa Rica 3 e Germania 1 punto.

Partite in programma oggi per il Girone E

Oggi si giocano:

Spagna-Giappone

Germania-Costa Rica

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Entrambe le partite si giocano alle 20.00 in contemporanea, per evitare accordi tra le squadre e comportamenti poco sportivi. Spagna-Giappone viene trasmessa in diretta tv su Rai1 , mentre Germania-Costa Rica viene trasmessa in diretta su RaiSport1 . Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay . Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

Chi passa tra Spagna, Giappone, Costa Rica e Germania

Il Girone E è aperto a qualsiasi esito. In base ai risultati di stasera può succedere di tutto: che la Spagna e la Germania passino, col brivido, ma passino; che la Spagna data tra le favorite dei Mondiali escano al primo turno; che la Germania dopo un avvio choc acciuffino la qualificazione in modo rocambolesco; che magari entrambi gli squadroni europei vengano eliminate da altrettante outsider come Costa Rica e Giappone. Ovviamente l’opzione uno, quella più logica è che la Spagna vinca contro il Giappone, che la Germania rifili un cappotto alla Costa Rica e per effetto della differenza reti soffi la promozione ai nipponici che li avevano sconfitti nella gara d’esordio. Eventualità assolutamente fattibile visto che la Spagna è sulla carta nettamente più forte del Giappone e che in un contesto normale un paragone tra Germania e Costa Rica non sarebbe nemmeno concepibile. Per cui si suppone che i tedeschi due o tre gol li tirino fuori, salgano a quota 4 con il Giappone nel frattempo sconfitto dalla Spagna e tutto va, più o meno secondo logica. Ma il Mondiale è a volte va al contrario delle previsioni, così potrebbe anche succedere che Giappone e Costa Rica compiano un doppio miracolo ed eliminino le due potenze. Può succedere che le gare finiscano in parità con promozione per Spagna e Giappone. E via immaginando. Le soluzioni sono molteplici e di calcoli non se ne possono fare: anche qui c’è forte rischio di arrivo a pari punti e ricorso alle classifiche avulse.

La Spagna si qualifica se…

Vince o pareggia contro il Giappone (se arrivano pari in classifica è messa molto meglio per differenza reti)

Perde e Costa Rica pareggia: parità a 4 punti ma netto vantaggio in differenza reti

Perde e vince la Germania: parità a 4 punti (ricorso alla differenza reti: a meno di goleade dei tedeschi , la Spagna ha una situazione di vantaggio)

La Germania si qualifica se…

Vince contro Costa Rica e perde il Giappone: parità a quota 4 (però la Germania deve puntare solo sulla differenza reti, segnando molti gol perché il Giappone ha il vantaggio dello scontro diretto)

Vince contro Costa Rica facendo molti gol e la Spagna perde contro il Giappone: parità a 4 punti, ma la differenza reti per ora è nettamente favorevole agli spagnoli

Il Giappone si qualifica se…

Vince contro la Spagna

Pareggia contro la Spagna e Costa Rica non vince contro la Germania

Perde contro la Spagna e Costa Rica pareggia: parità a 4 punti, ma deve puntare solo sulla differenza reti assoluta che in questo momento condanna i centroamericani

Perde contro la Spagna e vince la Germania: parità a 4 punti. Si andrebbe al conteggio della differenza reti e gol. In caso di parità il Gippone può vantare la vittoria nello scontro diretto.

Il Costa Rica si qualifica se…

Vince contro la Germania

Pareggia e il Giappone perde: parità a 4 punti con ricorso alla differenza reti. In caso di parità vanta la vittoria nello scontro diretto

Pareggia e la Spagna perde subendo una goleada dal Giappone

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

Rischio di arrivo a pari punti in questi casi:

Se Spagna e Giappone pareggiano: potrebbero passare sia come prime oppure contendersi il secondo posto (in questo caso la Spagna passa per differenza reti) Se la Spagna o il Giappone perdono e Costa Rica pareggia oppure se vince la Germania: parità a 4 punti

In questi casi scattano le regole per determinare la classifica finale

