Monopoli-Avellino, moviola: lo striscione in Curva Sud e il gesto da applausi dei tifosi, proteste per un rigore

La prova dell’arbitro Andrea Ancora al “Veneziani” per il posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ha ammonito 7 giocatori

Andrea Ancora, la scelta per Monopoli-Avellino è chiamato a svolgere l’ultimo anno in Can C, decisivo per il salto alla Can A e B. Per il 35enne, infatti, sarà una stagione importantissima, dove dovrà raggiungere il massimo del punteggio per assicurarsi la fatidica promozione. Ancora, classe 1988, tecnico elettronico, è nato, vive e lavora a Ladispoli: fino a 18 anni ha militato nella squadra della sua città natale, arrivando anche, da under, a giocare in Serie D, per poi passare a tempo pieno con il fischietto in mano a fare tutta la trafila da direttore di gara. Il suo bilancio complessivo in terza serie, tra campionato e coppa di categoria recitava 55 presenze fino alla scorsa stagione ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Ancora con l’Avellino

Erano tre i precedenti con Ancora per l’Avellino: una vittoria (Avellino-Vibonese 3-1 del 14 aprile 2022 nel girone C di Serie C), un pareggio (Turris-Avellino 0-0 del 24 settembre scorso) e una sconfitta (ACR Messina-Avellino 1-0 del primo ottobre 2023).

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti della sezione di Como e Nicola Di Meo della sezione di Nichelino e con Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola IV uomo, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: al 10′ st Yeboah P. (Monopoli), al 18′ st Angileri A. (Monopoli), al 31′ st Viteritti O. (Monopoli), al 35′ st Bulevardi D. (Monopoli) al 13′ st Cancellotti T. (Avellino), al 35′ st De Cristofaro A. (Avellino), al 45’+5 st Mutanda N. (Avellino).

Monopoli-Avellino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 16′ ammonito mister Biancolino per proteste in seguito a un intervento falloso ai danni di Frascatore. Al 49′ momento toccante: striscione esposto dalla Curva Sud biancoverde, nel settore ospiti, dedicato al ricordo di Adriano Lombardi, a 17 anni dalla sua scomparsa. Al 54′ ammonito Yeboah per un fallo ai danni di Rigione. Giallo per Cancellotti al 58′. Al 63′ giallo per Angileri. Al 76′ Rocca cade in area, ma per l’arbitro il contatto è fuori area, nell’occasione viene ammonito per proteste Viteritti. All’80’ giallo per Bulevardi e De Cristofaro. Al 95′ ammonito anche Mutanda che era entrato da pochi minuti. Monopoli-Avellino finisce 1-1.