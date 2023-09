Montella Ct della Turchia? Contatti in corso, l'Aeroplanino in pole position

Vincenzo Montella è il grande favorito per la panchina della nazionale della Turchia: contatti in corso, la fumata bianca potrebbe essere ufficializzata molto presto.

17-09-2023 19:21

Vincenzo Montella in trattativa per diventare il Commissario Tecnico della Turchia. La notizia, piuttosto clamorosa, è stata rilanciata con vigore da diverse testate di Istanbul e Ankara e sta già entusiasmando i tifosi turchi. Montella, infatti, gode di grande stima tra gli appassionati della Super Lig per i buoni risultati colti nei due anni alla guida dell’Adana Demirspor. Nei prossimi giorni, in caso di fumata bianca, l’accordo potrebbe essere ufficializzato.

Turchia, ribaltone in panchina: esonerato il Ct Kuntz

La nazionale della Turchia è in cerca di un nuovo tecnico dopo l’esonero di un altro ex attaccante, il tedesco Stefan Kuntz, allontanato dopo aver mancato ai playoff la qualificazione ai Mondiali (sconfitta contro il Portogallo, che poi avrebbe guadagnato il pass per il Qatar a spese della Macedonia del Nord, giustiziera dell’Italia) e dopo i deludenti risultati nelle qualificazioni a Euro 2024. Nell’ultimo incontro ufficiale la Turchia ha pareggiato a fatica con l’Armenia, poi come se non bastasse si è arresa 4-2 in amichevole al Giappone.

Montella apprezzato per i buoni risultati all’Adana Demirspor

Montella, dunque, in pole position. Uno come lui, del resto, il calcio turco lo conosce bene. Originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, Montella è letteralmente “Un turco napoletano”, per citare un famoso film di Totò. Alla guida dell’Adana Demirspor, che ha recentemente riabbracciato il figliol prodigo Balotelli, l’ex allenatore – tra le altre – di Roma, Milan e Fiorentina ha conquistato una storica qualificazione alla Conference League. Un grande risultato, anche se poi tra Montella e il club di Adana è stato divorzio.

Turchia-Montella, trattativa in stato avanzato

Da quel momento Montella è rimasto senza squadra. Secondo quanto filtra dal suo entourage, l’Aeroplanino preferirebbe ripartire da un club, ma ovviamente la chiamata di una nazionale così prestigiosa e seguita non l’ha lasciato indifferente. I primi contatti sarebbero stati molto promettenti, anche se bisognerà limare i dettagli e definire questioni importanti relative a staff e collaboratori. Montella però ci pensa. Dovesse dire di sì, il contingente di Ct italiani all’estero, recentemente arricchitosi con Mancini alla guida della nazionale saudita, diventerebbe ancor più nutrito