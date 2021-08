Montella può ripartire dalla Turchia: sarebbe ad un passo dall'Adana Demirspor

E’ fermo dal 21 dicembre del 2019, da quando cioè si è chiusa la sua seconda avventura alla guida della Fiorentina, il suo lungo stop però è ad un passo dal concludersi.

Vincenzo Montella è pronto a ripartire e, secondo quanto emerso nelle ultime ore, lo farà dalla Turchia. Ad attenderlo ci sarebbe infatti la panchina dell’Adana Demirspor, la squadra nella quale oggi milita Mario Balotelli.

In Turchia hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero il tecnico italiano vicinissimo a prendere il posto di Samet Aybaba, tecnico che ha visto concludersi la sua esperienza alla guida della squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, ci sarebbe già un accordo tra Montella ed il club turco, tanto che l’avventura dell’ex allenatore di Fiorentina e Milan potrebbe iniziare anche in tempi relativamente brevi, affinché possa sfruttare la sosta per gli impegni delle Nazionali per conoscere da vicino la nuova realtà e quelli che diventerebbero i suoi nuovi giocatori.

Per Montella, che in carriera ha allenato anche Roma, Catania e Sampdoria, si tratterebbe della seconda esperienza all’estero, dopo la parentesi al Siviglia durata 28 partite tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018.

OMNISPORT | 29-08-2021 15:29