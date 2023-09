Monza-Bologna, moviola: i pasticci dell’arbitro che hanno fatto infuriare Motta

La prova di Pezzuto al Brianteo analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Marelli che sottolinea l’errore in occasione del gol annullato a Ferguson

29-09-2023 09:33

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Per far capire come sia andata la prova dell’arbitro leccese Pezzuto in Monza-Bologna è utile risentire cosa ha detto a fine gara il tecnico del Bologna Thiago Motta: “Sono quattro episodi in sei partite e sono decisivi. Difficile da digerire. C’era fallo su Alexis, il gol annullato…a me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli chiari che vedono tutti mi dispiacciono, anche per l’arbitro. Quello che ho visto oggi non è possibile”

E ancora: “Noi siamo venuti qui contro una bella squadra, che sa cosa vuole come noi. Ma c’è stata una terza squadra in campo che non riesco a capire. Sono sinceramente dispiaciuto per l’arbitro, non vorrei essere al posto suo: è come se io iniziassi una partita mettendo dieci giocatori e non undici. Questi sono errori che non si possono commettere, io voglio aiutarlo ma prima deve farlo lui con me e sono situazioni che non mi vanno. L’ho detto anche lui dopo la partita, stringendogli la mano”.

Clicca qui per rivedere gli highlights di Monza-Bologna

I precedenti di Pezzuto con le due squadre

Era favorevole per il Bologna il bilancio con Pezzuto, con tre precedenti e tre vittorie, ultima Bologna-Sassuolo 3-0 del 12 novembre 2022. Bilancio positivo anche con il Monza con quattro precedenti, tre vittorie e una sconfitta. Ultimo precedente Juve-Monza 2-1 della Coppa Italia dell’anno scorso.

Pezzuto ha ammonito 7 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato del Vco e Francesco Cortese di Palermo con Minelli IV uomo, Di Paolo al Var e Longo all’Avar in Monza-Bologna l’arbitro Pezzuto ha ammonito 7 giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti Orsolini (B), Vignato (M), Birindelli (M), Ciurria (M), Thiago Motta (B), Gagliardini (M), P. Marì (M). Espulso: 41′ st Saelemaekers (B).

Monza-Bologna, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 5′ Mota Carvalho di testa batte Skorupski, che riesce solo a toccare. Dopo controllo al Var viene annullato il gol: era in fuorigioco Mota al momento del colpo di testa. Al 47′ annullato un gol al Bologna: intervento di Zirkzee giudicato falloso da Pezzuto, ma solamente dopo che Pezzuto ha visto il pallone colpito di testa da Ferguson entrare in rete.

Al 72′ cross di Birindelli, con Aebischer che impedisce a Vignato sottoporta di impattare bene il pallone. Var-review sull’azione, nulla di irregolare. Infine all’ 87′ doppio giallo per Saelemaekers per aver applaudito Pezzuto.

Per Marelli sbagliato annullare gol di Ferguson

A fare chiarezza l’ex direttore di gara comasco Luca Marelli che a Dazn dice in merito al gol annullato al Bologna: “Pezzuto lascia correre in un primo momento per permettere l’eventuale intervento del VAR in caso di errore. Finita l’azione con il gol di Ferguson, Pezzuto fischia il fallo. Un fallo che non c’è, mi aspettavo l’intervento del VAR. Zirkzee tocca il pallone e poi va a contrasto con Caldirola. Non sono d’accordo con arbitro e VAR, l’unica spiegazione è che abbiano ritenuto il contatto tra i giocatori contemporaneo, ma non sono d’accordo”.