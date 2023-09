Pagelle di Monza-Bologna 0-0: Saelemaekers, che combini? Skorupski e Di Gregorio ok

Top e flop della partita Monza-Bologna, valevole per la 6° giornata di serie A 2023/2024: Saelemaekers perde la testa, Orsolini ancora in ritardo. Altra prova positiva di Colpani.

28-09-2023 20:29

Pareggio a reti bianche all’U-Power Stadium. Monza e Bologna si annullano nel posticipo del turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A, dando vita a una gara con pochi acuti. Migliori in campo i due portieri, attenti nelle poche volte in cui sono stati chiamati in causa. La chiave della partita, i top e i flop del match nella nostra analisi.

Monza-Bologna, la chiave della partita

All’U Power Stadium è il momento di Orsolini. Tormentato dalla pubalgia, il classe 1997 del Bologna aveva giocato titolare solamente in occasione della seconda giornata di campionato con la Juve. Con Ferguson e Karlsson forma la linea dei trequartisti a supporto di Zirkzee. I padroni di casa rispondono con Colpani alle spalle di Mota e Colombo. Si affrontano due squadre abituate ad avere oltre il 50% di possesso palla.

Ma i ritmi sono bassi e il primo tempo si accende giusto in occasione di qualche sporadica fiammata. Come quando al 15′ Colpani s’inventa una meravigliosa trivela per Dany Mota che brucia De Silvestri e insacca di testa. Ma, dopo una revisione al Var, l’arbitro Pezzuto annulla il gol per fuorigioco millimetrico. Poi due azioni – una per parte – in 60 secondi sventate da Skorupski prima e Di Gregorio poi.

A inizio ripresa il portiere polacco salva ancora il Bologna, poi Thiago Motta prova a dare la svolta. Quattro cambi in una sola volta e le catene di destra e sinistra completamente stravolte. Il Monza, invece, cambia tutto il reparto offensivo. Ma niente, il risultato proprio non si sblocca. E finisce 0-0. Il secondo di fila per il Bologna dopo quello col Napoli. Terzo pareggio consecutivo, invece, per i brianzoli.

I top e flop del Monza

Di Gregorio 6,5: Una parata provvidenziale su Orsolini che aveva tirato da posizione ravvicinata a botta sicura: ormai è l'idolo dell'U Power Stadium.

Una parata provvidenziale su Orsolini che aveva tirato da posizione ravvicinata a botta sicura: ormai è l’idolo dell’U Power Stadium. Colpani 6,5: La trivela per Dany Mota ricorda il miglior Quaresma, e non certamente quello transitato all’Inter. Peccato che il Var cancelli un gioiello di rara bellezza per fuorigioco.

Carboni 6: Altra prestazione convincente per il 22enne di Sorgono, sempre puntuale nei sui interventi difensivi.

Dany Mota 6: Prima il Var e poi Skorupski gli negano la gioia di un gol che avrebbe meritato per l'impegno che ci mette.

Colombo 5,5: Non riesce mai a rendersi pericoloso. Al Monza serve il suo apporto: Palladino lo attende. Con ansia.

Vignato 5,5: Tallonato da un intervento al limite di Aebischer, spreca da pochi passi su cross dalla destra di Birindelli.

I top e flop del Bologna

Skorupski 7: Reattivo nel respingere il tentativo in spaccata di Ciurria. Si ripete su Dany Mota.

Reattivo nel respingere il tentativo in spaccata di Ciurria. Si ripete su Dany Mota. Calafiori 6,5: Schierato centrale per sostituire Lucumì, l’ex Roma non delude affatto. E ricorre anche alle maniere forti quando serve.

Zirkzee 6: Sa come far giocare bene i compagni di reparto. Però deve imparare anche a rendersi pericoloso. Del resto, è pur sempre un attaccante.

Orsolini 5,5: Il capitano felsineo non è ancora al top della condizione, ma è arrivato il momento di aumentare il minutaggio per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Ha l'occasione per sbloccare il match: Di Gregorio si esalta, ma avrebbe potuto far meglio.

Karlsson 5,5: Lo svedese ex Az Alkmaar non è ancora riuscito a mostrare quanto di buono fatto in Olanda. Pochi spunti, anche perché ben contenuto da Carboni.

Saelemaekers 5: Entra molto bene in partita. Ma nel finale perde la testa per una decisione arbitrale e si fa espellere lasciando i suoi in dieci.

Il tabellino di Monza-Bologna

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Carboni (67′ Pablo Marì); Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (63′ Birindelli); Colpani (78′ Machin); Mota (63′ Vignato), Colombo (78′ Maric). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Miguel Lopes, Carboni, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (59′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (59′ Kristiansen); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (59′ Ndoye), Ferguson, Karlsson (59′ Saelemaekers); Zirkzee (75′ Van Hooijdonk). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Bonifazi, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Orsolini, Vignato, Birindelli, Ciurria, Thiago Motta (allenatore), Gagliardini, Pablo Marì

Espulso: Saelemaekers