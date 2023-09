Bologna-Napoli, moviola: Il rigore dubbio fischiato e quello non visto

La prova dell'arbitro Ayroldi al Dall'Ara analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli: i due casi che fanno discutere nella ripresa

25-09-2023 09:18

Si era affidato ad un arbitro relativamente giovane ma già abbastanza esperto il designatore Rocchi per Bologna-Napoli, gara di prima fascia. Ayroldi di Molfetta vanta già parecchie partite importanti nel suo palmares ma come se l’è cavata il fischietto pugliese nella gara finita senza reti e tra le polemiche?

Clicca qui per vedere gli highlights di Bologna-Napoli

I precedenti di Ayroldi col Napoli

Ayroldi in precedenza aveva arbitrato il Napoli per 3 volte in carriera, in cui gli azzurri non avevano mai perso. Le gare in questione sono Napoli-Verona 1-1 del novembre 2021, Napoli-Udinese 3-2 del novembre 2022 ed Empoli-Napoli 0-2 del febbraio 2023.

Ayroldi ha ammonito nove giocatori

in Bologna-Napoli, assistito da Bindoni e Tegoni, con Doveri IV uomo, Irrati al Var e Pagnotta all’Avar, l’arbitro Ayroldi ha ammonito 9 giocatori di cui 5 della squadra di Garcia: Olivera (N), Aebischer (B), Lobotka (N), Kvaratskhelia (N), Ndoye (B), Skorupski (B), Politano (N), Freuler (B), Mario Rui (N).

Bologna-Napoli, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola, entrambi nella ripresa. Al 70′ spunto di Zielinski per Kvaratskhelia che calcia in mezzo all’area alla ricerca di Osimhen: il pallone carambola sulla mano sinistra di Calafiori, in caduta. Ayroldi assegna il rigore dopo un attimo di indecisione.

Al 95’ proteste del Bologna per l’impatto del pallone col braccio destro di Anguissa, successivo ad un precedente tocco con la pancia: Ayroldi però segnala un precedente fuorigioco che annulla tutto. Il centrocampista, comunque, sembra essere fuori area.

Per Marelli il rigore su Osimhen c’era

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Il rigore assegnato al Napoli è corretto perché dalle immagini si nota come il braccio di Calafiori compie un movimento verso il pallone. Un gesto istintivo ma punibile. Calafiori va a cercare il pallone dunque è un intervento punibile. La valutazione è soggettiva, la fa l’arbitro e per questo il VAR non può intervenire. Decide l’arbitro in campo. Nel finale è il Bologna invece a reclamare un rigore per un fallo di mano di Anguissa. In questo caso il braccio è staccato dalla figura, sarebbe stato anche punibile, ma il tutto è avvenuto appena fuori dall’area. Per questo il VAR non può intervenire”.