Bologna-Napoli 0-0: Garcia polemico, Di Lorenzo bacchetta Osimhen e De Laurentiis placa le acque

Dopo partita agitato in casa partenopea, il tecnico francese: ho parlato con il giocatore e con la squadra. Fiducia? Chiedete ai giocatori. Il capitano azzurro: questi atteggiamenti non servono. E il presidente twitta

24-09-2023 21:23

Di sicuro Rudi Garcia non ha ancora trovato il modo di entrare nella testa e nel cuore del Napoli. La sconfitta con la Lazio, il pareggio all’ultimo col Genoa ed oggi un altro pareggio col Bologna: gli azzurri sembrano ormai diventati il fantasma di loro stessi.

Napoli, il gesto polemico di Osimhen a Garcia

Ed a sottolineare il clima tutt’altro che idilliaco, è arrivato il gesto di Osimhen, che sbaglia un rigore a venti minuti dalla fine poi viene sostituito e si arrabbia. L’attaccante nigeriano infatti, al momento del cambio, ha avuto un gesto di stizza del nigeriano che indica con la mano il “due” a Garcia, suggerendo probabilmente la doppia punta invece della sostituzione con Simeone. E subito dopo un chiaro cenno con la mano come per mandare a quel paese l’allenatore francese. Un gesto che segue quello di Kvaratskhelia a Braga: un altro indizio della mancanza di coesione nello spogliatoio del Napoli.

Napoli, De Laurentiis placa le acque

Per placare le acque, pochi minuti dopo la fine della partita, è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”. Lo ha scritto il patron azzurro, nel chiaro tentativo di ricompattare un ambiente dopo lo 0-0 in casa del Bologna e le ultime prestazioni non proprio esaltanti. In classifica la squadra di Garcia è al settimo posto con 8 punti insieme al Frosinone a -7 dall’Inter capolista. «Ho la fiducia dei giocatori? Dovete farla a loro questa domanda, non a me – ha detto Rudi Garcia nel post-partita – ma sono soddisfatto della prestazione generale, non abbiamo preso gol con una difesa centrale nuova. Abbiamo lavorato bene, Natan ha fatto una buona partita. Bel primo tempo, siamo stati sfortunati in occasione del palo. Nel secondo tempo meno bene, abbiamo lasciato che il Bologna tornasse in partita, ma Meret non ha fatto interventi. Poi sbagliare un rigore non aiuta a vincere, vuol dire che dobbiamo rimettere tutto in campo da mercoledì, ci serve una vittoria che manca da un po’. Dobbiamo fare una striscia positiva per tornare nei primi quattro posti, vincere partite di seguito, e iniziamo da mercoledì».

Garcia dice la sua su Osimhen

Inevitabile un passaggio su Osimhen: «Sbagliare un rigore capita ai più grandi giocatori, questo non è un problema, lo è la sua uscita dal campo. Ci siamo parlati ma quello che ho detto a lui e alla squadra rimane nello spogliatoio. Abbiamo tanta qualità in panchina – ha aggiunto – Non possiamo fare tutte le partite per 90 minuti con gli stessi uomini, soprattutto perché giochiamo tra tre giorni, poi ci sarà il Lecce e poi ci sarà il Real Madrid. Abbiamo quattro gare in nove giorni, i giocatori lo sanno, c’è una squadra che inizia e un’altra che continua nel secondo tempo. Se l’allenatore non conta su tutti i suoi ragazzi non andiamo da nessuna parte. L’abbraccio a ‘Kvara’? Io abbraccio tutti i miei giocatori e vale anche per lui».

Napoli, Di Lorenzo senza giri di parole

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky. «Oggi ci sono degli aspetti positivi, abbiamo avuto qualche occasione come il rigore, dispiace per questo pareggio. Volevamo tornare alla vittoria che ci manca da un po’. Sicuramente dobbiamo far meglio, siamo sotto il nostro livello, dobbiamo ripartire subito già mercoledì, pensare alla prossima per tornare alla vittoria che manca davanti ai nostri tifosi. La reazione di Osimhen con Garcia? Conoscendolo penso sappia da solo che ha sbagliato, sono atteggiamenti che non servono, ne parleremo tranquillamente tra di noi. Lui è il primo dispiaciuto per questa mancata vittoria, ma ripartiremo insieme. Il feeling con Garcia? Non pensiamo a quanto si dice all’esterno, ma solo a lavorare, Sappiamo che non stiamo facendo benissimo in campionato, siamo concentrati su quello in cui dobbiamo migliorare, sia noi che il mister e ripartiremo tutti insieme. Dobbiamo far meglio per il livello di giocatori che abbiamo in rosa: ma siamo tutti concentrati sul lavoro e su dove dobbiamo migliorare. Nervosismo? Sicuramente non siamo contenti del percorso che stiamo facendo i campionato, le vittorie portano serenità e sorrisi. Vincere oggi sarebbe servito a tutti, ma ripartiamo dalle cose positive».