Monza: fiducia a tempo per Stroppa

Non è stato un inizio di campionato particolarmente esaltante per il Monza di Stroppa. I brianzoli infatti sono addirittura tredicesimi e i sogni di promozione sono al momento riposti in un cassetto. Ciò non vuol dire che sarà così per tutto il campionato, ma ai lombardi serve una svolta, serve tornare ad essere la squadra pimpante dello scorso anno, quando gli uomini di Brocchi hanno solo accarezzato il sogno della promozione in serie A.

Nel prossimo turno, i ragazzi di mister Stroppa saranno impegnati in una delicata trasferta in casa del Parma: una big che sta facendo molta fatica.

Intanto ieri, in casa Monza, c’è stata la visita dell’ad Adriano Galliani per caricare la squadra e ribadire fiducia al tecnico Giovanni Stroppa. Una fiducia che, salvo sorprese, dovrebbe durare almeno fino alla prossima sosta di novembre quando verrà fatto un altro punto della situazione come riferisce Tuttosport.

E se in vista di gennaio si pensa a rinforzare il reparto offensivo con un bomber da doppia cifra, visto anche l’infortunio di quel Favilli che era stato acquistato proprio per questo, si dovrà cercare di rivitalizzare quei giocatori che sono apparsi spenti finora. Il primo è senza dubbio Mattia Valoti, l’acquisto più importante in estate, che quasi non si è visto per problemi fisici e una forma non al meglio; l’altro è invece il centrale Lorenzo Pirola che non ha ancora giocato un minuto in questa stagione dopo essere stato confermato non senza difficoltà in estate.

OMNISPORT | 06-10-2021 13:03