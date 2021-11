Monza, Galliani: "Lotteremo fino alla fine per la promozione"

20-11-2021 13:34

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a Sky ha parlato del club brianzolo: “Lo scorso anno ci è mancato un gol per la serie A. Con una vittoria in più ce l’avremmo fatta, ci riproviamo quest’anno. Più facile che il Milan vinca lo scudetto è che il Monza vada in serie A direttamente? Non amo fare i pronostici, soprattutto dopo Istanbul”.

Sui rossoneri: “Il Milan è una bella squadra e può lottare fino alla fine per lo Scudetto, così come il Monza potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta”.

