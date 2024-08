Pagelle Monza-Genoa 0-1: esordio bis da sogno per Pinamonti, Maldini segna ma Mariani annulla, problemi col Var

Top e flop della partita Monza-Genoa: il Grifone conquista i tre punti grazie a un gol di Pinamonti. Sfortuna Caprari: palo, Thorsby che errore

Il Genoa espugna l’U-Power Stadium nella seconda giornata di Serie A. Gilardino stende il Monza grazie a un gran gol di testa del nuovo acquisto Pinamonti nel recupero del primo tempo. Ai padroni di casa annullata una rete a Maldini.

Pronti, via… e subito problemi con arbitro-Var

Dopo 8′ di gioco Mariani è stato costretto a fermarsi per un problema di comunicazione con la sala Var occupata da Mazzoleni e Massa. Il fischietto ha subito spiegato ai due allenatori che non era in era in corso alcun tipo di check, ma che semplicemente non riusciva a sentire l’audio. Il gioco si è fermato per un paio di minuti, poi il collegamento è stato ripristinato e la partita è ripresa.

Monza-Genoa: il ko di Bani e il gol annullato a Maldini

Partita equilibrata e intensa all’U-Power Stadium. Il primo squillo al 17′ ad opera del Grifone: Messias scambia molto bene con Pinamonti e lascia partire un siluro dalla distanza che termina non lontano dal palo. La risposta dei padroni di casa è un tiro da fuori di Maldini che non crea pericoli a Gollini. Non succede altro, se non nel finale del primo tempo quando accade di tutto. Gila perde Bani per un problema muscolare: entra Vogliacco. Poi il Monza sblocca il match: colpo di testa sotto misura di Petagna, miracolo di Gollini e tap in di Maldini. Mariani, però, annulla per fuorigioco precedente di Petagna e il Var conferma la corretta chiamata dell’arbitro.

Monza, doppia delusione: il Genoa segna in pieno recupero

Dal gol cancellato a quello realizzato: è la legge del calcio. Al sesto minuto di recupero del primo tempo il Genoa gela i tifosi brianzoli: erroraccio di Pessina che consegna palla a Sabelli, cross perfetto e stacco imperioso di Pinamonti che batte Pizzignacco. Primo gol per l’attaccante arrivato dal retrocesso Sassuolo, alla sua esperienza in maglia rossoblù. Nella ripresa un’occasione per parte: Thorsby si divora il raddoppio, quindi il palo salva Gollini su cross velenoso a tagliare di Caprari. Il risultato non cambia: per i liguri tre punti pesanti, Nesta deve lavorare soprattutto sul reparto offensivo.

Top e flop del Monza

Maldini 6: Un tiro senza troppe pretese e un gol annullato: Daniel ci ha provato, ma senza fortuna.

Un tiro senza troppe pretese e un gol annullato: Daniel ci ha provato, ma senza fortuna. Caprari 6: Gettato nella mischia a 30′ dalla fine, centra il palo con un traiettoria velenosa.

Gettato nella mischia a 30′ dalla fine, centra il palo con un traiettoria velenosa. Petagna 5,5: In fuorigioco nell’azione della rete annullata. Si nota per un ottimo spunto su De Winter, ma poi si perde al momento della conclusione. Il suo limite è sempre lo stesso: sotto porta è poco cinico.

In fuorigioco nell’azione della rete annullata. Si nota per un ottimo spunto su De Winter, ma poi si perde al momento della conclusione. Il suo limite è sempre lo stesso: sotto porta è poco cinico. Mota Carvalho 5: Tanto fumo, zero concretezza.

Tanto fumo, zero concretezza. Izzo 5: In colpevole ritardo su Pinamonti.

In colpevole ritardo su Pinamonti. Pessina 5: Da un suo errore in fase di costruzione nasce l’azione che porta al vantaggio del Genoa.

Top e flop del Genoa