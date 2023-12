Monza-Juve, Gagliardini nella bufera per il gesto a Rabiot: la replica del francese scatena il web

L'ex Inter al gol del pari è andato a esultare in faccia al rivale ma la rete di Gatti allo scadere lo ha gelato ed ora è bersagliato da tutti sul web

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Quando al 92′ di Monza-Juventus Carboni ha segnato il gol del momentaneo pareggio per i brianzoli è esploso di gioia lo stadio ma il più scatenato era in campo: Roberto Gagliardini ha fatto una corsa da centometrista per andare a urlare qualcosa in faccia a Rabiot, esultando in maniera sguaiata. Un gesto di scarso fair-play che è stato immortalato anche da un video che ha fatto il giro del web. Ma il destino ha riservato altro all’ex giocatore dell’Inter.

L’esultanza sguaiata di Gagliardini contro Rabiot in Monza-Juve

La rete allo scadere di Gatti, che ha regalato il successo alla Juve contro il Monza, ha esasperato i contorni della trovata di Gagliardini che ora è sommerso da critiche sui social. Non solo è rimasto beffato in partita, il centrocampista è bersagliato da ieri sera dai tifosi, non solo bianconeri.

Bufera social su Gagliardini: nel mirino l’ex Inter per il suo gesto

Fioccano i commenti sui social, bersagliata la pagina Instagram dell’ex Inter: “Vai vai esulta in faccia all’avversario… Perché non solo fai figuracce colossali per come è andata, ma dimostri di essere un piccolo uomo antisportivo. E di certo non hai nemmeno lo spessore per poterti permettere ciò” e poi: “E mentre ieri abbiamo avuto un saggio, l’ennesimo, dei valori interisti, in questo caso con Gagliardini, in risposta, per l’ennesima volta, c’è stato un saggio dei valori juventini…con Rabiot…con classe. Ci sono state, ci sono e ci saranno sempre categorie tra noi e loro”

C’è chi scrive: “Complimenti per l’esultanza in faccia, ritorna tutta contro soprattutto se non lo si fa a giochi fatti” e anche: “l karma è un “principio universale” secondo il quale un'”azione virtuosa volontaria” genera una o più rinascite positive, mentre un’azione “non virtuosa volontaria” (che produce sofferenza) genera rinascite negative” e ancora: “Sei un miracolato, giochi in serie a per grazia divina..e ti permetti pure di provocare giocatori di grosso calibro. D’altronde comportamento da categoria in cui dovresti stare..terza categoria lombarda”

Il web è scatenato: “Nella vita c’è chi nasce cavallo e chi pony. Ride bene chi ride ultimo” e poi: “Si perde Rabiot in occasione del primo gol della Juventus. Deride il francese come un quindicenne in occasione del pareggio del Monza al 91′ e torna a casa con zero punti e due figuracce…che notte per Gagliardini..”.

La replica di Rabiot sui social post Monza-Juventus

Anche lo stesso Rabiot ha voluto dire qualcosa a Gagliardini. Il francese ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram scrivendo: “Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo” e a fianco l’emoji del cervello come a dire: “Usalo”.