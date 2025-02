Monza-Lecce 0-0, pagelle e moviola: Nesta non fa miracoli, i tifosi citano Canà, show dell’arbitro

Vince solo la paura all’U-Power Stadium dopo una gara orrenda e con poche occasioni, brianzoli con un piede in B, Giampaolo si accontenta

Non è bastato il ritorno sulla panchina del Monza di Nesta, dopo 7 giornate di (triste) interregno di Bocchetti – che aveva portato solo 3 punti – a ridare il sorriso ai brianzoli. Lo scontro salvezza con il Lecce finisce 0-0 ed è solo un altro lento passettino verso la B mentre Giampaolo si accontenta del punto e mette fieno in cascina. Brutto da far paura, o caratterizzato dalla paura al punto da paralizzare tutto, il primo tempo in cui non succede niente se non uno show dell’arbitro che ne ammonisce tre in 4′ a cavallo della mezzora e una traversa in avvio di Helgason. Più vivace la ripresa, dove si segnala il ritorno in campo dell’ex Lazio Keita Baldè (tornato di recente sotto i riflettori per la telenovela Icardi-Wanda Nara) con il Lecce che si rintana dietro per pungere in contropiede (e salva tutto Turati) e il Monza che sbatte sul muro senza trovare soluzioni e che rischia anche di perdere nelle ultimissime battute.

Lo striscione ironico

Sembrano ormai rassegnati i tifosi del Monza che, delusi anche dal mercato invernale, hanno esposto uno striscione ironico che rimanda a “L’allenatore nel pallone” con Lino Banfi-Oronzo Canà: “Prendiamo milioni per Falchetti e Mengoni e diamo l’avvallo per Sella e Cavallo. W la Longobarda”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Top e flop Monza

Turati 7. Paratona decisiva su botta di Helgason nella ripresa e prodezza nel finale su Pierotti

Paratona decisiva su botta di Helgason nella ripresa e prodezza nel finale su Pierotti Izzo 5.5. Condizionato dal giallo che rimedia a metà primo tempo.

Condizionato dal giallo che rimedia a metà primo tempo. Urbanski 6. Cerca di ragionare senza frenesie. Regolare.

Cerca di ragionare senza frenesie. Regolare. Ciurria 5. Confusionario, perde troppi palloni di quei pochi che gli arrivano.

Confusionario, perde troppi palloni di quei pochi che gli arrivano. Ganvoula 6. Lascia ben sperare: veloce anche se poco preciso

Top e flop Lecce

Falcone 6. Poco impegnato ma quando serve c’è sempre.

Poco impegnato ma quando serve c’è sempre. Coulibaly 5.5 . Insolitamente falloso e talvolta impreciso.

. Insolitamente falloso e talvolta impreciso. Helgason 6.5 . Colpisce una traversa in avvio su una punizione da 30 metri ed è tra i più attivi dei suoi. Nella ripresa solo una prodezza di Turati gli nega la rete.

. Colpisce una traversa in avvio su una punizione da 30 metri ed è tra i più attivi dei suoi. Nella ripresa solo una prodezza di Turati gli nega la rete. Krstovic 5.5. Da lui ci si aspetta sempre di più

Da lui ci si aspetta sempre di più Tete Morente 6. Si salva per il movimento e la buona volontà

Chi è l’arbitro Collu

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Monza-Lecce, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa dove è apparso troppo autoritario ma come se l’è cavata il fischietto sardo all’U-Power Stadium?

I precedenti di Collu con Monza e Lecce

Collu in passato ha arbitrato una sola partita dei giallorossi, ovvero Bologna-Lecce di questa stagione, partita vinta dai felsinei per uno a zero. Tre invece gli incontri arbitrati per quanto riguarda i brianzoli, il cui bilancio è di due vittorie ed una sola sconfitta, durante gli anni della Serie D.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Ricci con Arena IV uomo, Aureliano al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Izzo, Pedro Pereira, Perotti, Ramadami

Monza-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 33′ ammonito Izzo per fallo su Tete Morente, al 35′ Pedro Pereira chiede un rigore dopo una leggera spinta in area che lo fa cadere ma Collu ci vede malizia ed ammonisce per simulazione, sbagliando. L’arbitro è scatenato ed ammonisce anche Perotti per fallo su Dany Mota al 37′: tre gialli in quattro minuti. Al 73’ il quarto ammonito è Ramadami per fallo su Urbanski. Dopo il recupero Monza-Lecce finisce 0-0.