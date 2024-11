Monza prolunga, GP d'Italia sicuro fino al 2031: il circuito brianzolo nella storia della F1

ACI e Liberty Media hanno trovato l'accordo per la permanenza del GP di Monza nel calendario di F1 fino al 2031. Determinante l'intercessione di Domenicali, felice Sticchi Damiani.

Monza ha messo giù il gettone: ufficiale il rinnovo dell’accordo con Liberty Media per ospitare almeno fino al 2031 il GP d’Italia, con l’autodromo brianzolo che continuerà ad essere parte integrante del campionato mondiale di Formula Uno, annodando una volta di più i fili col passato. Perché il “tempio della velocità” potrà garantirsi per almeno altre 7 stagioni lo status di circuito che ha ospitato più volte il massimo campionato mondiale dei motori (con quella dello scorso settembre fanno 74 edizioni totali), facendo un altro passo nella leggenda.

Sticchi Damiani esulta: “Premiata la nostra professionalità”

A dare notizia dell’avvenuta fumata bianca nella trattativa tra ACI e Liberty Media è stato proprio il presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, che ha potuto esultare pensando alle tante difficoltà incontrate negli ultimi anni per riuscire a giungere a una sintesi che potesse far felici tutte le parti in causa. “La soddisfazione per questa firma è enorme, perché premia la serietà, la professionalità e lo straordinario impegno che ACI ha messo in questa missione.

Siamo orgogliosi di essere riusciti a garantire altre 6 edizioni del GP d’Italia di Formula Uno in un luogo davvero speciale. Si tratta di un grande risultato, frutto, della determinazione messa in campo dai nostri dirigenti. Ma anche frutto della capacità di realizzare in soli 7 mesi i lavori che erano stati previsti e concordati con le autorità del mondo automobilistico, adeguando l’impianto agli standard attuali”.

L’intercessione di Domenicali e il boom di presenze

Monza, che era già in calendario nel 2025 nel week-end 5-7 settembre, ha raggiunto l’accordo con Liberty Media per la prosecuzione del rapporto per almeno altre 6 stagioni con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del precedente accordo. Economicamente, la cifra in ballo si aggirerebbe intorno ai 180 milioni di euro.

Sticchi Damiani ha voluto spendere parole di grande stima e riconoscenza nei confronti di Stefano Domenicali, attuale presidente e AD di Formula Uno (in procinto però di passare alla MotoGP): “Il suo contributo è stato prezioso e determinante, perché è stato lui il primo a voler credere nell’estensione dell’accordo. Un grazie poi lo rivolgiamo al Governo Meloni, alla Regione Lombardia e a tutte le istituzioni locali che hanno cooperato per la buona riuscita dell’intesa. Non ultimo, non dimentico gli appassionati, che essendo tornati a gremire gli spalti del circuito hanno reso la trattativa decisamente più semplice”.

Quest’anno sono sopraggiunti in 335mila a gustarsi il trionfale successo di Charles Leclerc davanti alle due McLaren, record assoluto per un week-end di Formula Uno. Un numero talmente elevato da aver convinto tutti della bontà della scelta di confermare Monza nel calendario anche negli anni a venire.

Nel 2025 previsti nuovi interventi

Come specificato da Sticchi Damiani, nella prima metà dell’anno il circuito è stato interessato da numerosi lavori di adeguamento e ammodernamento. Opere finanziate praticamente per intero da Governo e Regione Lombardia, che hanno riguardato il rifacimento dell’asfalto e dei sottopassi, anche per garantire maggiore sicurezza per il pubblico e per gli stessi piloti.

“Il prossimo passo sarà quello di migliorare la qualità e la quantità dell’offerta in tema di ospitalità”, ha aggiunto il presidente ACI, riferendosi ai lavori previsti alla zona paddock (servizi aggiuntivi e ampliamento in itinere) e un nuovo riposizionamento dell’area dedicata ai media.

Ma al pubblico italiano interessava sapere che Monza sarebbe rimasta in calendario per molti anni ancora: i recenti successi Ferrari hanno riacceso l’entusiasmo del pubblico, ribadendo (se mai ce ne fosse bisogno) quanto sia forte la passione dei tifosi della Rossa, e non solo. Una passione che potrà essere condivisa anche con l’altra tappa italiana, in programma a Imola il 16-18 maggio 2025 dopo l’annullamento forzato dell’edizione 2023 per via dell’alluvione (edizione che dovrebbe essere “recuperata” nel 2026).