Monza, sfida alla bestia nera Chievo

Chievo e Monza saranno di fronte sabato pomeriggio alle 16 nel match di cartello della quinta giornata di ritorno di Serie B.

Entrambe le squadre sono reduce da brutte sconfitte, i gialloblù a Brescia, i brianzoli in casa contro il Pisa.

Il Chievo ha vinto le ultime tre sfide contro il Monza in Serie B, realizzando in media 3.3 gol a partita nel parziale. Il Monza non ha mai vinto sul campo del Chievo in quattro precedenti in Serie B (due vittorie, due pareggi), con un punteggio aggregato di 4-9 contro i veneti.

Il Chievo viene da quattro vittorie interne e solo due volte ha registrato una striscia più lunga di successi casalinghi in Serie B: cinque nel 1996 e sei nel 2001.

Il Monza ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 vs Vicenza) e potrebbe vincere due gare esterne di fila in Serie B per la prima volta dal 1980, quando passò sul campo della SPAL (2-0) e del Matera (2-1).

I biancorossi hanno perso contro il Pisa nell’ultimo turno di campionato, dopo una serie di nove risultati utili (cinque vittorie, quattro pareggi), ma non hanno mai subito due sconfitte di fila in questo campionato; gli ultimi due ko consecutivi dei brianzoli in Serie B risalgono al 2001, contro Empoli e Sampdoria.

Il Chievo è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite casalinghe una volta che si è trovata sopra nel punteggio in questo campionato: ben sette sulle nove totali (il 78%).

Il Monza è la squadra che ha subito meno gol (15) da dentro l’area di rigore, mentre nessuna ne ha incassati meno del Chievo dalla distanza (due, al pari dell’Ascoli) nella Serie B 2020/21.

Nessuna squadra vanta più assistman differenti rispetto a quella di Brocchi in questo campionato: ben 15, al pari del Cittadella.

Nella gara di andata i gialloblù hanno vinto per 2-1 grazie alla doppietta di Filip Djordjevic, con la quale il Monza è diventato il bersaglio preferito dell’attaccante serbo al pari della Juve Stabia in Serie B (due reti contro entrambe).

Nell’ultima trasferta di campionato contro il Vicenza Marco D’Alessandro ha sia segnato che servito un assist in un match di Serie B per la prima volta da gennaio 2014 contro il Varese con il Cesena.

OMNISPORT | 19-02-2021 16:21