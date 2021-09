Monza, sfida alla Ternana per eguagliare un record storico

Monza e Ternana tornano ad affrontarsi in Serie B dopo oltre 20 anni: l’ultima sfida tra i cadetti risale al marzo 2001.

Le due squadre, che si sono incrociate per l’ultima volta nel girone C della Serie C 2019-2020 e che si sfideranno sabato 18 settembre alle 14 all'”U Power Stadium”, sono alle prese con un inizio di campionato non del tutto soddisfacente: i brianzoli sono imbattuti dopo tre giornate, ma già a -4 dalla vetta, gli umbri ultimi con tre sconfitte su tre gare.

Monza e Ternana si affrontano per la 25ª volta in Serie B: il bilancio pende a favore dei brianzoli per otto vittorie a sei; 10 pareggi chiudono il parziale.

L’ultimo successo del Monza contro la Ternana in Serie B è datato febbraio 1993 (1-0); da allora, da quattro pareggi e due sconfitte per la squadra biancorossa.

Tra le squadre affrontate più di 10 volte in casa, la Ternana è, al pari del Parma (15), una delle sole due squadre contro cui il Monza non ha mai perso nelle gare interne di Serie B: 12 sfide, con sei vittorie e altrettanti pareggi; tuttavia, i brianzoli hanno chiuso in parità tutte le ultime tre partite contro gli umbri.

Qualora il Monza riuscisse ad allungare la propria imbattibilità si tratterebbe di record assoluto eguagliato all’inizio di un torneo di Serie B: l’unica altra occasione in cui brianzoli non hanno perso alcuna delle prime quattro gare stagionali nel torneo cadetto risale al 1988 (una vittoria e tre pareggi)

Il pericolo numero uno però per la difesa di Stroppa sarà Alfredo Donnarumma: a bersaglio nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa, l’ex attaccante del Brescia ha già segnato a 34 squadre diverse in B, ma non al Monza.

Qualora ci riuscisse Donnarumma eguaglierebbe il primato tra gli attaccanti che attualmente militano nel torneo cadetto e che appartiene a Camillo Ciano, in gol contro 35 squadre diverse.

OMNISPORT | 16-09-2021 12:41