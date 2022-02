Monza, Stroppa: "Se siamo questi problemi non ce ne sono"

27-02-2022 19:08

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa applaude la squadra nonostante la sconfitta contro il Lecce: “La squadra ha dato tutto, è arrivata molte volte a poter concludere. Abbiamo fatto una partita eccezionale e se non ci fosse stato Gabriel, il migliore in campo oggi, la partita sarebbe stata diversa. Se siamo questi problemi non ce ne sono”.

“Dobbiamo mantenere questa determinazione a far le cose perché oggi non posso dire niente ai ragazzi. C’è tutta la possibilità di rimediare e di poter migliorare la classifica. Tra tre giorni torniamo in campo”.

Gli scontri diretti in casa sono un punto debole: “Nel girone di andata abbiamo fatto un record straordinario con le vittorie in casa. Abbiamo perso due scontri diretti in casa ma abbiamo anche vinto due gare in trasferta. Dobbiamo invertire la tendenza ma questa prestazione per me è motivo di soddisfazione”.

