Monza, Stroppa: "Vicenza? Gara difficilissima"

26-10-2021 17:46

Dopo il grande campionato affrontato lo scorso anno da neopromossa, il Monza non si sta ripetendo in questo inizio di stagione. Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Vicenza, squadra allenata dall’ex tecnico dei brianzoli Cristian Brocchi. Queste le sue parole raccolte da Tuttomonza.it: “Ha fatto tanto qui la scorsa stagione. Sarà una gara difficilissima, dovremo essere bravi a non concedere episodi. Non possiamo permetterci di regalare palle gol come a Pisa e a Lecce”.

Il tecnico dei brianzoli non si aspettava un inzio così difficile: “È stato difficile assemblare la squadra, perché tanti uomini sono stati fuori, non solo a centrocampo. Per quanto riguarda le occasioni da gol è strano, le mie squadra hanno sempre segnato tanto”.

Ci sarà turnover contro il Vicenza? “Le gerarchie se le conquistano i calciatori in campo. Viste le tante assenze è chiaro che chi si fa trovare pronto ha la possibilità di dimostrare, alcuni ci sono riusciti e altri no. I cambi possono essere determinanti”.

La vittoria contro il Cittadella può essere la gara della svolta? “Mi auguro e spero che sia una partita spartiacque. Un successo quasi insperato, ma la squadra l’ha voluto. Dobbiamo avere più continuità. Una squadra come la nostra deve avere la giusta mentalità per portare a casa sempre il bottino pieno”.

11 squadre in 4 punti: che campionato è? “È un campionato molto difficile. Non c’è la possibilità di fare un pronostico. Le squadre si sono potenziate tantissimo, non c’è solo il pensiero di chi può andare in Serie A, ma anche di chi può mantenere la categoria. Dobbiamo tenere le antenne dritte”.

OMNISPORT