Monza-Torino moviola: Doveri combina un disastro e impedisce anche intervento Var

La prova del fischietto romano al Brianteo analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, granata danneggiati per la seconda gara di fila

12-11-2023 10:05

Dopo i pasticci di Fourneau in coppa Italia quando in Torino-Frosinone i granata furono palesemente danneggiati dalle decisioni arbitrali, facendo scatenare la rabbia del presidente Cairo, il designatore Rocchi pensava di andare sul sicuro scegliendo per Monza-Torino Doveri, uno dei top della Can ma come se l’è cavata il fischietto romano al Brianteo?

I precedenti di Doveri con le due squadre

L’unico precedente nel massimo campionato con i brianzoli risale alla penultima giornata della scorsa stagione: Monza-Lecce 1-0, gara che salvò i salentini e che fu decisa niente meno che dall’attuale centravanti brianzolo Lorenzo Colombo. Per il resto il Monza ha trovato Doveri solo altre quattro volte. Una in Serie B in un’altra sconfitta per 1-0 contro il Lecce, poi in Serie C tra il 2007 e il 2009 quando il 45enne era agli albori della carriera. In quel periodo due vittorie biancorosse e un pari.

Con il Torino invece sono ben 23 i precedenti tra campionato di A, di B e Coppa Italia. Bilancio equilibrato con 7 vittorie granata, 8 pareggi e 8 sconfitte.

Doveri ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ricciardi, con Rutella IV uomo, Marini al Var e Di Martino all’Avar Doveri ha ammonito quattro giocatori più l’allenatore granata: st 22′ Gineitis (T), st 23′ Kyriakopoulos (M), st 44′ Carboni V. (M), st 45+4′ Radonjic (T), st 45+4′ Juric (a, T)

Monza-Torino, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 25’ gol annullato a Rodriguez. Doveri fischia un fallo precedente di Zapata su Caldirola. Ma il fallo non sembra esserci, il difensore si lascia cadere dopo un normale contatto di gioco. Al 49’ contrasto in area, Lazaro non va giù nonostante il fallo subito. L’arbitro fa proseguire, il contatto col giocatore del Monza sembra esserci. e pare un replay della gara di Coppa Italia quando Seck, colpito, non cadde e il rigore venne tolto: in questo caso è Lazaro a restare in piedi.

Per Marelli regolare il gol di Rodriguez

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Andiamo al gol annullato a Ricardo Rodriguez per un precedente fallo di Zapata su Caldirola, o meglio un’interpretazione di fallo di Doveri. Il contatto è una mano sul costato da parte di Zapata, che forse sbilancia un po’ l’avversario, ma sinceramente in quest’episodio ci vedo ben poco di infrazione. Doveri ha fischiato in ritardo, ha lasciato proseguire l’azione perché nel caso in cui avesse visto male il VAR sarebbe potuto intervenire. Invece il contatto, seppur minimo, c’è stato e a quel punto il VAR non poteva più intervenire perché vale la decisione di campo”. Insufficiente dunque Doveri per Monza-Torino.