L'attaccante dell'Atletico Madrid ha rinnovato inserendo una clausola di 10 milioni di euro

26-06-2023 23:52

Dieci milioni di euro: questa la somma che dovranno sborsare il Milan o la Roma per assicurarsi Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha rinnovato con l’Atletico Madrid fino al 2026 ma potrebbe lasciare a breve i colchoneros per tornare in Italia.

Morata è sia per i rossoneri sia per i giallorossi l’alternativa principale a Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham.