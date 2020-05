Morto a 21 anni l'ex Roma Joseph Bouasse Perfection

La Roma piange Joseph Bouasse Perfection: l’ex centrocampista delle giovanili giallorosse è morto ad appena 21 anni, stroncato da un attacco cardiaco nella notte a Roma.

La storia del ragazzo di origine camerunese, arrivato a Trigoria da immigrato e abbandonato alla stazione Termini da uno pseudo agente, era salita alla ribalta della cronaca nel 2015. Il giovane era riuscito poi a entrare nella squadra dilettantistica Liberi Nantes, per poi essere tesserato dalla Roma nel 2016.

Convocato dall’allora tecnico capitolino Spalletti per alcuni allenamenti a Trigoria con Totti e compagni, non era riuscito ad esordire in prima squadra ed era passato successivamente al Vicenza. Lo scorso gennaio si era trasferito in Romania, al Gaz Metan Media.

“La Roma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore”, è la nota della società giallorossa.

Particolarmente colpito l’ex laziale Minala, che lo conosceva bene: “È incredibile, se penso che sabato stava giocando a pallone con gli amici. Non ci posso credere. A Roma abbiamo gli stessi amici e siamo ancora increduli”, le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 15:50