Morto Elio Corno, cantore dell'Inter: il ricordo commosso di Fabio Ravezzani

A 78 anni e nel giorno del compleanno nerazzurro muore un volto tv caro a tutti, celebri i siparietti con Tiziano Crudeli. il dolore dei tifosi

Il mondo del giornalismo è ancora in lutto. Pochi giorni dopo la morte di Bruno Pizzul scompare anche Elio Corno, cronista tifoso dell’Inter e volto tv noto e amatissimo da tutti. Malato da tempo, avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 aprile. Suggestivo che la sua scomparsa sia arrivata proprio nel giorno del compleanno della sua amata Inter, che ieri ha festeggiato 117 anni.

La carriera di Elio Corno

Sbaglia chi crede che Corno sia stato solo il giornalista macchiettistico che inscenava siparietti divertenti con Tiziano Crudeli, la sua metà rossonera. Con il collega di fede milanista creò anche un sito internet “CornoeCrudeli.com”. Corno è stato per tanti anni giornalista serio e rigoroso. Caporedattore de La Gazzetta dello Sport e de Il Giornale, ha iniziato poi a lavorare in TV cambiando genere, affrontando il calcio con più leggerezza e diventando così celebre per i suoi show.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il successo è arrivato con “Il processo del lunedì” di Aldo Biscardi, poi nel 2002 ha iniziato a collaborare con la trasmissione “Qui studio a voi stadio” di Telelombardia, dando il meglio di sé con vivaci battibecchi con il suo collega e rivale milanista, Tiziano Crudeli e con il giornalista romano Franco Melli.

Con il conduttore Ravezzani aveva anche litigato, lasciando la sua tv per un’emittente rivale. A 7 Gold il top della sua popolarità, quattro anni fa la sua ultima apparizione come ospite. Ha scritto anche due libri ovvero “Il vangelo del vero anti-milanista” e “Cara Inter”.

ll ricordo di Ravezzani

Su X/twitter arriva il ricordo di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia: “Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore”.

Tifosi a lutto sui social

Centinaia in queste ore i messaggi di addio sui social. Corno era amato da tutti, a prescindere dalla sua fede nerazzurra: “Te ne sei andato la sera del compleanno della nostra Inter. L’hai difesa contro tutto e tutti. Sono cresciuto guardando i tuoi siparietti con Crudeli, icone del tifo ironico e pulito. Ora insieme a Mauro spingila oltre l’impossibile. Grazie, di tutto interista di titanio” e poi: “Quello che ci hanno insegnato con i loro sorrisi, i loro siparietti ed i loro abbracci Corno e Crudeli non deve essere cancellato”.

C’è chi scrive: “Mi sveglio con questa brutta notizia. I tanti battibecchi/siparietti con Crudeli, il modo scanzonato di vedere il calcio, ma anche la capacità di fare analisi serie e credibili sul calcio. Riposi in pace Elio Corno” e infine: “Persona autentica, competente con gran senso dell’umorismo, ti ho sempre apprezzato al di là del colore della maglia, mai potrò dimenticare le tue (litigate) con Tiziano Crudeli”