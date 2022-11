Moto 2: Ogura scivola a Valencia e il titolo va ad Augusto Fernandez

06-11-2022 13:50

Al termine di una gara colma di colpi di scena, Augusto Fernandez si aggiudica il titolo mondiale di Moto 2. Un titolo che arriva sui binari di un numero ricorrente, l’8. All’ottava curva dell’ottavo giro del Ricardo Tormo di Valencia, infatti, il giapponese della Kalex Ai Ogura, l’unico che poteva impensierire lo spagnolo del team Ajo (distante 9.5 punti), è scivolato mentre era si stava battendo per il secondo posto, in lotta fra l’inseguimento al leader di corsa Tony Arbolino e la complicata resistenza sull’inseguitore Pedro Acosta, peraltro agguerritissimo.

Si è trattata si una scivolata fatale, certamente meno catastrofica di quella della Malesia, il vero peccato stagionale del nipponico, e titolo di campione mondiale passato tra le mani Augusto Fernandez già in corso di gara. Il madrileno, classe 1997, quattro vittorie ottenute nel corso del 2022, arriva al titolo mondiale al suo sesto anno, ancora una volta (come gli è fin qui sempre accaduto) nella “classe di mezzo”, in cui conta 7 centri totali. Nella passata stagione, il pilota di Madrid era giunto quinto. Il podio della gara di Valencia ha visto Acosta primo, Fernadez secondo e Arbolino terzo.