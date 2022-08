Moto 3, la diretta del GP d'Inghilterra sul Silverstone Circuit. LIVE

Dodicesima tappa di questo Motomondiale, a Silverstone protagoniste le Moto 3 e Moreira, il rookie brasiliano alla prima pole in carriera. Una sorpresa per il giovane talento che ha preceduto Izan Guevara e Yamanaka.11:54

Quarto Rossi, che ha accarezzato la prima fila, rimanendone fuori per soli 30 millesimi. Quinto Nepa, settimo un Foggia in chiaroscuro.11:55

17 i giri per questa prima sfida, in un circuito, Silverstone, di 5.9 km: 18 le curve, 770 metri per il rettilineo principale: ci si aspetta tanto spettacolo per una pista che ha sempre regalato grandi emozioni.11:56