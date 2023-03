Moto Gp, Bagnaia: “Curioso di provare la moto su questo circuito”

Alla vigilia del weekend argentino, il pilota Ducati si presenta in conferenza stampa ottimista, con i favori del pronostico dalla sua parte e con la voglia di vincere lì dove la Ducati non ha mai vinto.

30-03-2023 19:14

Gli altri arrancano, lui sembra ancora più forte di prima: Francesco Bagnaia e la sua Ducati sono in ingrande spolvero in questo inizio di 2023. Lo hanno già dimostrato a Portimao dove hanno messo a segno una splendida doppietta considerando anche la Sprint Race, ma hanno tutte le intenzioni di aprire il gas anche in Sudamerica.

“Innanzitutto voglio fare un in bocca al lupo a tutti gli assenti (Marquez, Espargarò, Oliveira, Bastianini ndr) – ha dichiarato in conferenza stampa – gli auguro di tornare in pista al più presto, quanto alla questione sicurezza lo so che dobbiamo chiedere maggiore chiarezza anche a livello di sanzioni”.

Quanto al circuit argentino: “Sono molto curioso di iniziare i lavori su questa pista, qui non abbiamo mai vinto ma la sensazione era che mancasse qualcosa, questa volta proveremo a stare davanti e a confermare quanto di buono visto in Portogallo”.