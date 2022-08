MotoGP: Bagnaia trionfa a Silverstone davanti a Vinales e Miller. Rivivi la gara

La pole position del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGp la firma Johan Zarco, che con la Ducati Pramac ha messo tutti in riga a cominciare da Maverick Vinales 2° con l’Aprilia e da Jack Miller con la Ducati Lenovo. Seconda fila extralusso per la Yamaha del campione in carica e leader del Mondiale, Fabio Quartararo davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia ed uno stoico Aleix Espargarò che – dopo la rovinosa caduta nel quarto turno di prove libere, stampa il sesto tempo delle qualifiche, a 199 millesimi dalla pole davanti a Bezzecchi e Bastianini (approdati in Q2 dal Q1), Jorge Martin e Luca Marini.