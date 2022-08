06-08-2022 16:17

Dopo il primo posto nelle FP1 e quello ottenuto al termine delle FP4, Johann Zarco ha ribadito di trovarsi particolarmente a suo agio a Silverstone conquistando la pole del Gran Premio d’Inghilterra.



Qualifiche Silverstone, Quartararo supera Bagnaia

Zarco infatti, con il mostruoso tempo di 1:57.767 (miglior crono di sempre della pista), si è messo alle spalle tutti gli altri pretendenti alla prima piazzola a cominciare da un rinato Maverick Vinales (2°) e un positivo Jack Miller.

In secondo fila, appena dietro i primi tre, fra i due principali antagonisti per il titolo mondiale ha avuto la meglio Fabio Quartararo, finito per 23 millesimi davanti a Francesco Bagnaia.

Qualifiche MotoGP Silverstone, eroe Espargarò

Il vero eroe di giornata però è stato indubbiamente Aleix Espargarò. Vittima di un bruttissimo highside durante le FP4, dopo un controllo al centro medico che ha escluso fratture, lo spagnolo ha disputato le qualifiche combattendo col dolore al calcagno.

Il risultato per lui è andato oltre le aspettative perché, scendendo sotto il muro dell’1.58, ha piazzato la sua Aprilia in sesta posizione davanti a Bezzecchi e Bastianini (approdati in Q2 dal Q1), Jorge Martin e Luca Marini.

Silverstone, la top ten in griglia dopo le qualifiche

Di seguito ecco quindi le prime dieci posizioni della griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone.

1 J. ZARCO 1:57.767

2 M. VIÑALES +0.098

3 J. MILLER +0.164

4 F. QUARTARARO +0.171

5 F. BAGNAIA +0.194

6 A. ESPARGARO +0.199

7 M. BEZZECCHI +0.334

8 E. BASTIANINI +0.339

9 J. MARTIN +0.407

10 L. MARINI +0.550