Moto Gp, team Sky-VR46, Marini: "Emozione correre con Vale"

È stato presentato oggi lo Sky Racing Team VR46, proprio nel giorno del compleanno di Valentino Rossi. A parlare così piloti della moto2, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, ma soprattutto Luca Marini con la Ducati Avintia.

Il fratellastro del Dottore, sarà il secondo pilota del team Sky-VR46 a esordire in top class dopo Francesco Bagnaia “Per lui sarà ancora più particolare, visto che quando vinse la prima volta ero piccolissimo. Sarà bello gareggiare con lui, emozionante. Cercherò di essere veloce altrettanto veloce fin da subito, per fare qualche battaglia in gara. Non ho avuto l’opportunità di provare la Ducati a fine novembre come in una stagione normale e l’attesa è stata lunga. Ho passato tutto l’inverno a pensare come sarebbe stato il primo giorno di test. Ci saranno tante cose da imparare, lavorerò sodo per crescere e adattarmi alla nuova categoria il più velocemente possibile per ottenere risultati sempre migliori. Allo stesso tempo, voglio godermi questo primo anno in MotoGP: sarà un momento speciale della mia vita”.

OMNISPORT | 16-02-2021 13:37