Moto2, Arbolino non si sente inferiore ad Acosta

I due sono al comando del Mondiale con gli stessi punti iridati.

12-05-2023 09:42

Nel week-end si corre il GP di Francia sul prestigioso e storico circuito di Le Mans. In Moto2 è lotta aperta tra Arbolino e Acosta, entrambi leader del Mondiale con gli stessi punti iridati dopo quattro GP disputati ad oggi (74 a testa).

Il pilota azzurro conferma come, per il Mondiale, sia un testa a testa tra lui e lo spagnolo: “Ne vedo anche altri, ma davanti ci siamo sempre noi due. Cos’ha più di me? Niente. Io non mi sento inferiore su nulla. Lui di sicuro è sempre veloce, e, soprattutto, se non è del tutto a posto riesce lo stesso a salire sul podio”, le parole di Arbolino alla Gazzetta dello Sport. A Le Mans nuovo duello per vedere chi ne ha di più.