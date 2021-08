Moto2, Gardner batte Bezzecchi e allunga in classifica

In Moto2 una bellissima battaglia per la vittoria tra Gardner e Bezzecchi è stata vinta dall’australiano, terzo Navarro. In classifica generale sempre in testa Gardner, con un distacco notevole su Fernandez.

I RISULTATI

1. Gardner (Aus – Kalex), 37’31”642

2. Bezzecchi (Ita – Kalex), +0.481

3. Navarro (Spa – Boscosuro), +1.930

4. Lowes (Gbr – Kalex), +2.284

5. Di Giannantonio (Ita – Kalex), +6.952

6. A. Fernandez (Spa – Kalex), +7.059

7. Canet (Spa – Boscoscuro), +10.706

8. Vierge (Spa – Kalex), +12.842

9. Ogura (Giap – Kalex), +12.877

10. Roberts (Usa – Kalex), +14.344

LA CLASSIFICA

1. Gardner (Aus – Kalex), 231 punti

2. R. Fernandez (Spa – Kalex), 187

3. Bezzecchi (Ita – Kalex), 179

4. Lowes (Gbr – Kalex), 127

5. Canet (Spa – Speed Up), 92

6. A. Fernandez (Spa – Kalex), 92

7. Di Giannantonio (Ita – Kalex), 91

8. Ogura (Jpn – Kalex), 87

9. Schrotter (Ger – Kalex), 75

10. Vierge (Spa – Kalex), 67

OMNISPORT | 29-08-2021 17:02