Moto2, il Campione del Mondo Remy Gardner: "Ho perso le parole"

14-11-2021 13:56

Il nuovo Campione del Mondo della Moto2 è Remy Gardner, al quale basta un decimo posto sulla pista di Valencia per conquistare il titolo iridato. Il grande battuto è l’iberico Raul Fernandrez, che ha eseguito il proprio compito vincendo l’ultima tappa della stagione dopo una bella battaglia contro Fabio Di Giannantonio (Gresini) ed Augusto Fernandez (MarcVDS), rispettivamente secondo e terzo sotto la bandiera a scacchi.

Al termine della gara, ecco le prime parole del neo iridato:

“Ho perso le parole, ho sofferto per tantissimi anni ed in questi anni ho buttato tantissimi punti. In tutti questi anni ho perso più volte la fiducia. Per me questo è un sogno che si realizza, ringrazio tutti per il supporto”.

OMNISPORT