Moto2, Misano: trionfo di Raul Fernandez

Nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto2 è ancora doppietta per le Kalex del team Red Bull KTM Ajo e, come ad Aragon, è lo spagnolo Raul Fernandez a trionfare battendo in volata il compagno di squadra e leader del mondiale, l’australiano Remy Gardner, dal quale in classifica generale lo separano ora 34 punti, per Fernandez è la sesta vittoria stagionale e totale in Moto2 e l’ottava in carriera dopo le due in Moto3 dell’anno scorso. Terzo posto per l’altro spagnolo Aron Canet su Boscoscuro Inde Aspar Team. Quinto Marco Bezzecchi, su Kalex del team Sky Racing VR46, che è terzo nella generale a 81 lunghezze da Gardner.

OMNISPORT | 19-09-2021 13:44