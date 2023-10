Moto3 GP Indonesia diretta LIVE sul circuito di Mandalika

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista col GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jaume Masia (199 pt.) Ayumu Sasaki (193 pt.) Danny Holgado (190 pt.) David Alonso (160 pt.) Deniz Oncu (147 pt.)

Diogo Moreira partirà dalla pole position nel GP Indonesia di Moto3: con lui in prima fila il leader del Mondiale Jaume Masia e David Alonso. In terza fila Bertelle e Nepa, rispettivamente ottavo e nono. Serratissima la lotta per il titolo: tre piloti in vetta, racchiusi in 9 punti. Il Gran Premio d’Indonesia si corre sul circuito di Mandalika. Sono previsti 23 giri. Semafori spenti e gas a martello alle 9.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica (primi 18 del Q2):