Moto3, Foggia domina in Thailandia: tre italiani nei primi quattro

02-10-2022 08:46

Buriram, provincia d’Italia.

La domenica del GP di Thailandia, 17ª prova del MotoMondiale 2022, si apre nel segno del tricolore grazie al trionfo di Dennis Foggia. Il pilota romano del Team Leopard completa il suo weekend perfetto dopo essere partito dalla pole position, facendo propria una corsa dominata e sempre vissuta al comando.

Ampio il margine su Ayumu Sasaki (Husqvarna Max Racing Team), secondo, ma è italiano anche il terzo gradino del podio grazie a Riccardo Rossi, il pilota del Team Honda SIC58 Squadra Corse in corsa fino all’ultimo per il secondo posto.

Per Foggia si tratta della quarta vittoria stagionale dopo quelle in Indonesia, a Silverstone e a Misano, un successo che permette al romano di tornare a sognare una comunque difficile rimonta nel Mondiale visti i 49 punti di distacco dal capoclassifica Izan Guevara (GasGas Aspar), quinto in Thailandia, subito alle spalle di un ottimo Stefano Nepa.

Foggia ha superato in classifica Sergio Garcia, protagonista di una brutta caduta, per fortuna senza conseguenze, innescata da Adrian Fernandez: ora lo spagnolo del team GasGas è terzo nella generale a -56 da Guevara.