Moto3, la diretta del GP d'Austria sul circuito di Spielberg. LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista e lo fa col GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (141 pt.) Ayumu Sasaki (119 pt.) Jaume Masia (109 pt.) Ivan Ortola (107 pt.) Deniz Oncu (99 pt.)

Il Gran Premio d’Austria si corre sul circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. A sorpresa è di Collin Veijer la pole position in Moto3. Il pilota olandese del team Intact GP Husqvarna, 18 anni, si è messo dietro le Ktm di Daniel Holgado, leader del Mondiale, e Deniz Oncu. Quarto posto per Jaume Masia del team Leopard e poi ancora José Rueda (Ktm Ajo) e Riccardo Rossi (Sic58 Squadra Corse), il migliore degli italiani.

In terza fila il vincitore di Silverstone, David Alonso (Gasgas Aspar Team), Ayumu Sasaki (Intact GP) e Joel Kelso (CfMoto Racing). Decimo David Munoz (Boe Motorsports). Partenza in programma alle 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: