Moto3, la diretta del GP della Malesia sul circuito di Sepang. LIVE

Grazie per avere seguito la diretta scritta della gara! Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alle 7.20 per la Moto2!06:52

Quarta vittoria in carriera in Moto3 per John McPhee. Il pilota britannico ha risalito il gruppo tornando al successo per la prima volta dal GP di San Marino 2020 e beffando Ayumu Sasaki e Sergio Garcia, a lungo in testa alla corsa. Buona prestazione di Dennis Foggia, che non riesce a fare la differenza nel corso dell'ultimo giro finendo sesto alle spalle di Masia e Moreira.06:57

GIRO 17: Incredibile ultimo giro di McPhee che beffa tutti sul traguardo vincendo il GP della Malesia con una rimonta clamorosa. Il pilota britannico ha sfruttato le scie e ha superato tutti i rivali chiudendo la gara in testa davanti a Sasaki e Garcia. Foggia, primo dei piloti italiani, giunge sesto sul traguardo.06:55

GIRO 16: Garcia si difende da Sasaki mentre Foggia fatica a superare Masia. McPhee e Moreira sono in lotta per la quinta posizione.06:36

GIRO 15: Dopo il contatto tra Sasaki e Guevara, Moreira e McPhee sono rientrati sul gruppo di testa formato da Garcia, Masia, Sasaki e Foggia.06:34

GIRO 14: Contatto tra Guevara e Sasaki! Il pilota spagnolo finisce fuori dalla pista riuscendo a rimanere in piede ma finendo in decima posizione a quasi sei secondi dal gruppo di testa. Garcia è il nuovo leader della corsa seguito da Masia e Foggia.06:32

GIRO 13: Guevara ha tre decimi di vantaggio su Sasaki, Masia, Garcia e Foggia. Out Rossi nel corso del primo settore: il pilota italiano scivola alla curva 1.06:31

GIRO 12: Grande rimonta di Riccardo Rossi. Il pilota italiano è risalito fino alla settima posizione e tallona Moreira. Davanti, Guevara è tornato in testa con Garcia, Sasaki e Foggia che continuano a battagliare per la seconda posizione.06:28

GIRO 11: Foggia torna in testa alla gara e comincia a spingere seguito da Guevara, Sasaki, Garcia, Masia e Moreira.06:25

GIRO 10: Guevara riprende la testa della corsa e prova a staccare gli avversari aumentando il ritmo. Foggia non demorde e rimane vicinissimo allo spagnolo. Intanto, Ortola si è staccato dai primi cinque seguito da Holgado, Rossi e McPhee.06:24

GIRO 9: Foggia rimane al comando seguito da Guevara e Sasaki. Il neo campione del mondo si avvicina all'italiano tallonato da Garcia e Sasaki.06:22

GIRO 8: Dopo Ortola e Guevara rientrati nel gruppo di testa nel corso del settimo giro, anche Rossi e McPhee stanno spingendo per agganciarsi agli otto in testa alla gara.06:21

GIRO 7: Serie di sorpassi e controsorpassi nel gruppo di testa. Ora Foggia è davanti a tutti seguito da Moreira, Garcia e Masia.06:16

GIRO 6: Masia prende la testa della gara mentre Foggia, Garcia e Moreira si danno battaglia per la seconda posizione.06:14

GIRO 5: Garcia è al comando seguito da Masia e Moreira. Intanto Holgado e Sasaki sono rientrati nel gruppo di testa e tallonano Foggia per la quarta posizione.06:13

GIRO 4: Munoz out. Il pilota spagnolo, nel tentativo di rimanenere con il gruppo di testa formato da Masia, Garcia e Moreira, finisce a terra alla curva nove.06:11

GIRO 3: Garcia prova a scappare via mentre Moreira, Masia e Munoz hanno sopravanzato Foggia.06:08

GIRO 2: Garcia sorpassa Foggia e Guevara e prende la testa della corsa. Intanto, Guevara va largo finendo in nona posizione mentre Nepa, nel tentativo di risalire il gruppo, finisce a terra.06:07

GIRO 1: Guevara scatta in testa seguito da Foggia e Garcia. Il neo campione del mondo prova subito a distanziare tutti ma il pilota italiano gli prende la scia portandosi nuovamente al comando.06:04

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!05:56

Izan Guevara, già laureatosi campione del mondo nello scorso GP in terra Australiana, scatta al fianco del poleman Dennis Foggia, già vincitore quattro volte in stagione e alla ricerca del quinto successo stagionale dopo quelli ottenuti in Indonesia, Gran Bretagna, San Marino e Thailandia.05:48

Ricordiamo dunque la griglia di partenza con i primi sei piloti: Dennis Foggia, Izan Guevara, Sergio Garcia, Jaume Masia, Daniel Holgado e Andrea Migno.05:47