Moto3, la diretta del GP di Francia sul circuito di Le Mans. LIVE

Cronaca in diretta

Tutto pronto per la quinta gara di Moto3 del Mondiale 2023, siamo in Francia nel circuito Bugatti di Le Mans con Ayumu Sasaki in sella alla Husqvarna del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP in pole position.

La Moto3 torna in pista e lo fa col GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio di Francia si corre sullo storico circuito di Le Mans. Sono previsti 22 giri. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (59 pt.) Diogo Moreira (55 pt.) Ivan Ortola (50 pt.) Jaume Masia (47 pt.) Xavi Artigas (41 pt.)

Sarà Ayumi Sasaki a partire dalla pole position in Moto3. Il giapponese del team Intact ha preceduto con la sua Husqvarna il nostro Andrea Migno del team Cip. Completa la prima fila lo spagnolo Daniel Holgado. In seconda fila scatteranno il brasiliano Diogo Moreira e gli spagnoli Ivan Ortolà e Jaume Masia. Più indietro gli altri italiani: Nepa 11° proprio davanti a Romano Fenati, mentre Filippo Farioli non è andato oltre il 17° tempo; infine Matteo Bertelle e Riccardo Rossi 21° e 22°. Partenza in programma per le 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: