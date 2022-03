Moto3, la diretta del Gp di Indonesia dal circuito di Mandalika. Live

Tutto pronto per l'inizio di questo inizio di gara deö Mondiale di Moto 3: prima volta in Indonesia, in un circuito nuovo per tutti.04:56

Pole per Tatay, Moreira secondo dovrá peró partire dal fondo dello schiarimento per problemi oggi alla moto, Aji e Artigas dunque in prima fila. Migno e Foggia in seconda fila.04:58

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.04:58

PARTITI! Garcia pazzesco si porta in prima posizione, Migno secondo!05:02

GIRO 2. Migno in prima posizione, Foggia secondo davanti a Garcia: si formano giá gli equilibri di questa gara.05:04

GIRO 3. Guevara si porta in testa e prova la prima fuga, secondo Migno.05:05

GIRO 4. Che gara di Holgado, partito dalle retrovie e ora in sesta posizione.05:07

GIRO 5. Foggia si porta in prima posizione, Migno secondo per non lasciarlo scappare.05:08