Moto3, la diretta del GP di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. LIVE

Griglia di partenza che vede secondo Oncu, terzo Garcia: solo settimo Foggia che é in lotta con lo spagnolo per la seconda posizione. Dopo le scaramucce di ieri, Masia e Toba partiranno dalla pit lane.10:46

Commento in diretta

Commento in diretta

PRE GARA

La Moto3 scende in pista per l’ultimo appuntamento della stagione: il GP di Valencia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Izan Guevara (294 pt.) – Campione del Mondo Sergio Garcia (241 pt.) Dennis Foggia (233 pt.) Ayumu Sasaki (227 pt.) Deniz Oncu (180 pt.)

La pole position l’ha centrata il neo campione del mondo 2022 Izan Guevara. Lo spagnolo della GasGas Aspar scatterà per la quinta volta davanti a tutti nel GP della Comunità Valenciana davanti a Deniz Oncu e Sergio Garcia di 175/1000. Alle loro spalle in seconda fila Ayumu Sasaki, Diogo Moreira e Ivan Ortolà (0.318).

Il migliore degli italiani è Dennis Foggia, settimo ad aprire la terza fila. Ottavo Tatsuki Suzuki, poi Ryusei Yamanaka e John McPhee. Il Gran Premio di Valencia si corre sul circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma per le 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

PRIMA FILA 1. Guevara 2. Oncu 3. Garcia

1. Guevara 2. Oncu 3. Garcia SECONDA FILA 4. Moreira 5. Sasaki 6. Ortolà

4. Moreira 5. Sasaki 6. Ortolà TERZA FILA 7. Foggia 8. Suzuki 9. Yamanaka

7. Foggia 8. Suzuki 9. Yamanaka QUARTA FILA 10. McPhee 11. Masia* 12. Rossi

10. McPhee 11. Masia* 12. Rossi QUINTA FILA 13. Salvador 14. Munoz 15. Holgado

13. Salvador 14. Munoz 15. Holgado SESTA FILA 16. Artigas 17. Tatay 18. Carraro

16. Artigas 17. Tatay 18. Carraro SETTIMA FILA 19. Kelso 20. Farioli 21. Bartolini

19. Kelso 20. Farioli 21. Bartolini OTTAVA FILA 22. Almansa 23. Fellon 24. Migno

22. Almansa 23. Fellon 24. Migno NONA FILA 25. Toba* 26. Fernandez 27. Ogden

25. Toba* 26. Fernandez 27. Ogden DECIMA FILA 28. Surra 29. Furusato 30. Aji

28. Surra 29. Furusato 30. Aji UNDICESIMA FILA 31. Whatley 32. Carrasco

Fonte: ANSA