Moto3, Rodrigo ancora out: niente GP delle Americhe

Si allunga l’assenza dalle piste di Gabriel Rodrigo.

Dopo aver dovuto dare forfait dal Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, infatti, il pilota argentino del team Indonesian Gresini non sarà al via neppure del Gp delle Americhe, in calendario ad Austin per il prossimo 3 ottobre, a causa del persistere dei forti dolori al braccio che stanno condizionando da tempo il classe ’96, conseguenza della frattura alla testa dell’omero sinistro.

Rodrigo potrebbe rientrare a fine ottobre in occasione della seconda tappa del Mondiale 2021 a Misano, quindi il team si presenterà ad Austin con il solo Jeremy Alcoba, che a propria volta pare avere ormai smaltito i postumi dell’infortunio alla mano subito nel GP di Aragona.

OMNISPORT | 28-09-2021 10:33