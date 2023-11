MotoGP 2024, Luca Marini in Honda: c'è l'annuncio ufficiale. E Di Giannantonio va nel team di Rossi VR46, indizio social

MotoGP, è già tempo di Mondiale 2024, Honda Racing Team ha ufficializzato Luca Marini, contratto biennale per il fratello di Valentino Rossi, manca solo il Team VR 46 di Valentino Rossi ma il post sui social promette l'annuncio a breve. Sarà Di Giannantonio?

27-11-2023 11:44

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Ieri la vittoria del Mondiale MotoGP di Francesco Bagnaia. Oggi è già tempo di pensare al Motomondiale 2024. Lo ha fatto la Honda annunciando ufficialmente la firma di Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi lascia la Ducati del Mooney VR46 Racing Team per salire sulla HRC orfana di Marc Marquez approdato in Ducati Gresini.

A questo punto a poche ore dai test della MotoGP in configurazione 2024 previsti già da domani sempre sulla pista Ricardo Tormo di Valencia manca solo un tassello al mosaico degli iscritti al prossimo Mondiale della classe regina ed è proprio quello del team di proprietà di Valentino Rossi gestito dall’amico fraterno, Uccio Salucci. A salire sulla Ducati del Team VR46 sarà Fabio Di Giannantonio in uscita dal team Gresini proprio per lasciare spazio a Marquez.

MotoGP: Luca Marini in Honda è ufficiale

Mancava solo la firma e l’annuncio ma era già tutto scritto, anche la data di conferma dell’ufficialità. Luca Marini è a tutti gli effetti un nuovo pilota del team ufficiale Honda HRC. Di buon mattino l’annuncio del colosso giapponese che perso Marc Marquez ha scelto il fratello di Valentino Rossi per ripartire nel tentativo di cucire il gap dalla Ducati:ù

Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Luca Marini per le stagioni 2024 e 2025 del Campionato del Mondo MotoGP. Il 26enne è entrato nella classe regina nel 2021 dopo aver ottenuto sei vittorie e 15 podi nel Campionato del mondo Moto2, finendo secondo nel 2020. Da quando è entrato nella classe regina, Marini ha conquistato due podi nei Gran Premi, due pole position e quattro Podi nello sprint nel 2023. Affiancherà Joan Mir nel Factory Team con un contratto biennale.

MotoGP: Marini in Honda come Biaggi, Rossi e Dovizioso

“Andare in Honda sarebbe un sogno” aveva detto Luca Marini qualche giorno senza sbilanciarsi troppo sul suo approdo in HRC anche se oramai scontato dalle continue voci di mercato. Non sarà però facile per il giovane pilota, fratello di Rossi, che ora avrà anche un altro fardello da portare, essere il pilota di punta di una scuderia, di un team storico nel momento più difficile della sua storia recente in MotoGP.

Mir e Marc Marquez quest’anno sono caduti tante, troppe volte, sicuramente molte di più di quanto non siano stati competitivi per la vittoria, cioè quasi mai. La palla, anzi la moto RC213V scorbutica come non mai, passa nelle mani di Luca Marini. Dopo tre anni in MotoGP a bordo della Desmosedici e un 2023 degno di nota con due podi e due pole, il numero 10 intraprende una nuova sfida in quella che promette di essere una trama avvincente per tutta la prossima stagione 2024.

Marini sulla scia di Rossi, Dovizioso e Biaggi. Fin dalla sua nascita nel 1995 come struttura di prima classe nel Motomondiale, il Repsol Honda Team ha avuto tre affermati piloti italiani che alla fine si sono guadagnati lo status di leggende della MotoGP: Valentino Rossi, Max Biaggi e Andrea Dovizioso.

MotoGP, il Team VR46 pronto all’annuncio: sarà Diggia

Adesso la palla passa nelle mani di Uccio Salucci e Valentino Rossi. Manca l’ultimo tassello nel mosaico dei piloti MotoGP 2024 ed è proprio quello del Team Mooney VR46 orfano di Marini. L’annuncio è pronto, in questi minuti i social ufficiali della scuderia hanno promosso un breve video social che prepara l’ufficialità, l’emoticon col lupetto dice tutto. Sarà Fabio Di Giannantonio!

