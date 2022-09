MotoGP, GP d'Aragon: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

16-09-2022 09:40

La MotoGP arriva al 15° appuntamento del Mondiale 2022 sull’impegnativo tracciato spagnolo della Ciudad del Motor de Aragon.

Pecco Bagnaia si presenta sul circuito di Aragon, in grande spolvero, avendo vinto per quattro volte consecutive. La sua rincorsa ai danni del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, leader della classifica mondiale, continua (l’italiano è a -30 punti).

Le caratteristiche del Ciudad del Motor de Aragon

Il Gran Premio motociclistico di Aragon si corre sul circuito Ciudad del Motor de Aragon. E’ entrato a far parte del calendario del Mondiale dal 2010. Questo tracciato è, indubbiamente, piuttosto tecnico anche se non presenta grandi problemi per i freni. La staccata più complicata del circuito si trova alla curva 16 (si passa da oltre 300 km/h a circa 150 km/h in un lampo).

Lungo 5078 metri, largo 15 metri, prevede ben 17 curve (10 a sinistra e 10 a destra) e un lungo rettilineo pari a 900 metri totali. Per quanto riguarda la classe regina, Marc Marquez è il pilota con più successi in carriera ad Aragon (ben cinque, l’ultimo nel 2019). Lo scorso anno la vittoria è andata a Pecco Bagnaia che, tra l’altro, è l’unico italiano ad aver mai vinto questo Gran Premio. Il record della pista, invece, appartiene a Franco Morbidelli (1’48″089 stabilito nel 2020).

I favoriti del GP di Aragon: ancora duello Bagnaia-Quartararo

Tanto per cambiare, sarà ancora una volta un duello al vertice tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. In questa seconda parte di stagione, l’azzurro sta letteralmente volando, come confermano le quattro vittorie consecutive (Olanda, Gran Bretagna, Austria e Misano). Ormai il distacco da Fabio Quartararo, leader del Mondiale, si è ridotto ampiamente (30 punti).

Difficile immaginare, al momento, qualcuno che possa inserirsi nella sfida tra loro due. La Ducati, in generale, sembra averne di più di tutti. Tra le possibili sorprese, attenzione ad Aleix Espargarò e a Maverick Vinales. Suggestivo il rientro di Marc Marquez che, comunque, non sembra pronto per lottare per qualcosa di importante.

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

L’appuntamento con il GP di Aragon si apre con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio spazio alle qualifiche. Il clou della MotoGP è programmato nella giornata di domenica con il semaforo verde del GP di Aragon alle ore 14:00.

Ecco il programma completo

Per il fine settimana del Gran Premio di Aragon, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Anche TV8 trasmetterà in chiaro tutto il programma delle qualifiche e delle gare tra sabato e domenica.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme

Solo Sky Sport (diretta)

Venerdì 16 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 17 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Sky Sport e TV8 (diretta)

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 18 settembre

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP